На выборы в Заксобрание Кировской области баллотируется экс-участник «Дома-2» 

На дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва от партии «Родина» пойдёт экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков.
Напомним, дополнительные выборы в ОЗС по двум одномандатным избирательным округам пройдут 9 сентября, передает свойкировский.рф.
Степан Меньщиков родился 15 мая 1977 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). С детства демонстрировал актерские способности, ни одно торжество дома и в школе не обходилось без участия Степана. Окончил школу в 1994 году. Далее служил в ансамбле песни и пляски УрВО. Затем Степан Меньщиков стал студентом Екатеринбургского государственного театрального института, кафедры актерского мастерства. В 2002 году Степан Меньщиков переехал в Москву, где за два года сменил несколько видов деятельности, среди которых оказались профессии стриптизера, клоуна, риэлтора и завуча школы.
12 мая 2004 года Степан Меньщиков стал одним из первых участников самого долгоиграющего реалити-шоу на телевидении — «Дом-2».
В 2008 году Степан Меньщиков участвовал в шоу «Звезды меняют профессию» в качестве стилиста-парикмахера, а через два года стал соведущим проекта «Ху из Ху» на канале ТНТ в паре с еще одним бывшим участником «Дома-2» Рустамом Солнцевым. Он также стал основателем и ведущим популярной программы «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Затем открыл собственный сайт знакомств.