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ООН: свыше двух миллиардов человек лишены доступа к питьевой воде
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ООН: свыше двух миллиардов человек лишены доступа к питьевой воде 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН, 10 июл — РИА Новости. Проблемы с доступом к безопасной питьевое воде имеют 2,1 миллиарда человек в мире, говорится в сводном докладе о воде и санитарии ООН, представленном в понедельник в рамках политического форума высокого уровня 2018 года.
"Достижение всеобщего доступа к безопасной и недорогой питьевой воде означает предоставление простейшего водоснабжения 844 миллионам человек и улучшение качества обслуживания до 2,1 миллиарда человек, которые сейчас испытывают с этим сложности", — говорится в докладе в рамках вопроса о нынешнем состоянии и тенденциях развития.
Также отмечается, что «миллиарды людей по-прежнему нуждаются в доступе к туалетам и средствам для мытья рук».
"Более 2,3 миллиарда человек не имеют базовых санитарных условий, 892 миллиона по-прежнему практикуют открытую дефекацию, а 4,5 миллиарда человек лишены элементарным санитарных условий", — подчеркивается в документе.
При этом указывается, что «при нынешних тенденциях искоренить это к 2030 году не удастся».
По данным ООН, около 70% пресной воды приходится на сельское хозяйство. «Сохранение всего лишь части этого объема значительно облегчило бы ситуацию с водой в других секторах», — отмечается в докладе.
"В течение прошлого века мир потерял 70% своих естественных водно-болотных угодий, поддержание и восстановление экосистем, связанных с водой, имеют жизненно важное значение для социального благосостояния и экономического роста", — говорится в докладе.
"Необходимо улучшить международное сотрудничество и обеспечить более широкое использование средств, более 80% стран сообщают о недостаточном финансировании для выполнения национальных задач по водоснабжению, санитарии и гигиене", — считают авторы документа.
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