В аэропорту Эйндховена в Нидерландах вылет самолета остановлен из-за угрозы теракта

Военная полиция Голландии предотвратила вылет самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся из аэропорта города Эйндховена в шотландский Эдинбург , из-за угрозы теракта. О происшествии сообщила вечером 9 июля телекомпания Omroep Brabant.

Как уточняется, самолет остановили прямо на взлетно-посадочной полосе. Всех пассажиров эвакуировали. В настоящее время воздушное судно обыскивают кинологи с собаками и сотрудники голландской военной полиции.

Решение о задержке вылета было принято после того, как правоохранительные органы обнаружили письмо с угрозой о заложенной на борту бомбе. Из-за того, что в настоящее время самолет находится на взлетной полосе, два последующих рейса — в Лондон ( Великобритания ) и в Уджду ( Марокко ) также не могут вылететь.