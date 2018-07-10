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Военные химики замаскировали железнодорожную станцию от авиации «противника»
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Военные химики замаскировали железнодорожную станцию от авиации «противника» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для постановки завесы военнослужащие РХБ защиты применили новейшую дымовую машину.
На полигоне Шиханы под Саратовом прошел всеармейский конкурс среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда-2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«В конкурсе принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев соревнований — отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в сообщении.
Соревнования состоялись в рамках форума «Армия-2018». Самым зрелищным элементом программы стала постановка аэрозольной маскировки условного железнодорожного узла. Для этого военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты использовали новейшую дымовую машину ТДА-3.
Победители состязаний представят российские Вооруженные Силы на аналогичном международном конкурсе, который пройдет в рамках IV Армейских международных игр.
«Безопасная среда» традиционно считается едва ли не самым экстремальным армейским конкурсом. Часто в качестве сценария бойцам предлагается условная техногенная катастрофа, произошедшая в заданном районе. Военным приходится обнаруживать и обезвреживать реальные отравляющие вещества.
IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.
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