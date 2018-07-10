Военные химики замаскировали железнодорожную станцию от авиации «противника»

Для постановки завесы военнослужащие РХБ защиты применили новейшую дымовую машину.

На полигоне Шиханы под Саратовом прошел всеармейский конкурс среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда-2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В конкурсе принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев соревнований — отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в сообщении.

Соревнования состоялись в рамках форума «Армия-2018». Самым зрелищным элементом программы стала постановка аэрозольной маскировки условного железнодорожного узла. Для этого военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты использовали новейшую дымовую машину ТДА-3.

Победители состязаний представят российские Вооруженные Силы на аналогичном международном конкурсе, который пройдет в рамках IV Армейских международных игр.

«Безопасная среда» традиционно считается едва ли не самым экстремальным армейским конкурсом. Часто в качестве сценария бойцам предлагается условная техногенная катастрофа, произошедшая в заданном районе. Военным приходится обнаруживать и обезвреживать реальные отравляющие вещества.

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.