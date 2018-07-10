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Определились победители всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений
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Определились победители всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место завоевала команда мобильной бригады РХБ защит из Саратовской области, второе — сборная Южного военного округа, третье — Центрального военного округа.
Команда мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированной в Саратовской области, лучше всех аэрозолями прикрыла железнодорожный узел от условного противника и победила на финальном этапе всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда-2018».
Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр на полигоне Шиханы под Саратовом. В них принимали участие по одной команде от каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев конкурса — отдельной бригады РХБ защиты. Все они ранее выигрывали бригадные и окружные этапы состязаний.
Конкурс предусматривал выполнение семи нормативов, таких как свертывание и развертывание специальной машины, её снаряжение аэрозолеобразующим составом, определение метеоданных. Основной задачей команд являлось аэрозольная маскировка условного железнодорожного узла от авиации противника. Для этого они использовали новейшие дымовые машины ТДА-3.
Второе и третье места заняли команды Южного военного округа и Центрального военного округа соответственно.
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