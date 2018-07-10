Определились победители всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений

Первое место завоевала команда мобильной бригады РХБ защит из Саратовской области , второе — сборная Южного военного округа, третье — Центрального военного округа.

Команда мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированной в Саратовской области, лучше всех аэрозолями прикрыла железнодорожный узел от условного противника и победила на финальном этапе всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда-2018».

Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр на полигоне Шиханы под Саратовом . В них принимали участие по одной команде от каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев конкурса — отдельной бригады РХБ защиты. Все они ранее выигрывали бригадные и окружные этапы состязаний.

Конкурс предусматривал выполнение семи нормативов, таких как свертывание и развертывание специальной машины, её снаряжение аэрозолеобразующим составом, определение метеоданных. Основной задачей команд являлось аэрозольная маскировка условного железнодорожного узла от авиации противника. Для этого они использовали новейшие дымовые машины ТДА-3.

Второе и третье места заняли команды Южного военного округа и Центрального военного округа соответственно.