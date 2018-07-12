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Более 1,5 тысячи военных химиков приняли участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале
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Более 1,5 тысячи военных химиков приняли участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели специальные учения по постановке аэрозольных и дымовых завес в Новосибирской, Самарской и Челябинской областях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.
"Подразделения РХБ защиты, а это 1,5 тысячи военнослужащих, были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили марш в районы проведения специальных учений. Основной вопрос учений был направлен на отработку задач по наращиванию сил и средств РХБ защиты в ходе обеспечения перегруппировки своих войск. Для этого военнослужащие применили средства аэрозольной маскировки с использованием термодымовой аппаратуры ТДА-3. Поставив дымовые и аэрозольные завесы высотой 15 метров на площади более 20 га, удалось создать аэрозольное облако, которое со стороны обеспечивало видимость пустого пространства", — сказали в пресс-службе.
Комплексная отработка задач радиационной и химической разведки осуществлялась при помощи новых разведывательных химических машин РХМ-6. «Кроме того, военные химики отработали нормативы по дезинфекции военной техники и личного состава с использованием универсальной станции специальной обработки», — уточнили в округе.
Всего в учениях было задействовано более 300 единиц вооружения и специальной техники.
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