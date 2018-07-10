Россиян заставили оплачивать чужие счета за ЖКХ

Петербургская прокуратура провела проверку и выявила незаконную деятельность одной из управляющих компаний, которая была отстранена от работы по решению собрания собственников, но продолжала требовать с жильцов оплаты ЖКХ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как показала проверка, в июле 2017 года собранием собственников одного из домов по проспекту Ленина в качестве управляющей компании было выбрано ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Предыдущая УК, ООО «ФЦ ГЦКС», была от управления отстранена, но продолжила в течение нескольких месяцев выставлять жильцам дома квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг и получать от них денежные средства.

В ходе проверки прокуратура установила факт причинения жителям дома материального ущерба. Материалы отправлены в следственные органы «для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, которые находятся на рассмотрении», отмечается в сообщении прокуратуры.