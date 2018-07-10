Ещё
Россиян заставили оплачивать чужие счета за ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян заставили оплачивать чужие счета за ЖКХ 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Петербургская прокуратура провела проверку и выявила незаконную деятельность одной из управляющих компаний, которая была отстранена от работы по решению собрания собственников, но продолжала требовать с жильцов оплаты ЖКХ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как показала проверка, в июле 2017 года собранием собственников одного из домов по проспекту Ленина в качестве управляющей компании было выбрано ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Предыдущая УК, ООО «ФЦ ГЦКС», была от управления отстранена, но продолжила в течение нескольких месяцев выставлять жильцам дома квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг и получать от них денежные средства.
В ходе проверки прокуратура установила факт причинения жителям дома материального ущерба. Материалы отправлены в следственные органы «для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, которые находятся на рассмотрении», отмечается в сообщении прокуратуры.
Подобные правонарушения со стороны управляющих компаний время от времени фиксируются в различных регионах России. Так, жители одной из многоэтажек Челябинска в течение трех лет получали платежки за коммунальные услуги от двух УК, одна из которых на тот момент не имела отношения к управлению домом.
dom.lenta.ru: последние новости
Сибиряки провозгласили себя гражданами СССР и освободились от оплаты ЖКХ Жители российского города начали массово избавляться от квартир Доходы россиян сопоставили с ростом тарифов ЖКХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу32
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение