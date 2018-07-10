Модернизированные истребители МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл — РИА Новости . Пара многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 поступила в российскую авиационную военную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении , сообщает пресс-служба ЮВО.

"Самолеты МиГ-29, поставляемые после модернизации в российскую авиационную военную базу, позволяют надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты, по нормативам программы боевой подготовки соединения", — говорится в информации.

Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй, после чего на аэродроме будут выделены специально оборудованные стоянки, в том числе сборно-разборные модули для хранения новой авиационной техники.