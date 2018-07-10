Военный прокурор Украины сообщил о переносе следственного эксперимента с миномётом «Молот»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о переносе проведения следственного эксперимента с миномётом «Молот», при разрыве которого ранее погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сообщение Матиоса на странице в Facebook.

«Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномёта М120-15 «Молот» пройдёт в среду 11.07.2018 года. Основная причина — решение Ровенского суда о проведении указанной экспертизы специалистами КНИИСЭ получена следствием лишь в 17:00, сегодня, 09.07.2018», — написал он.

Прокурор отметил, что для следственного эксперимента отобраны миномёты с той же заводской партии, что и миномёт, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов.