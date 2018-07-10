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Военный прокурор Украины сообщил о переносе следственного эксперимента с миномётом «Молот»
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Военный прокурор Украины сообщил о переносе следственного эксперимента с миномётом «Молот» 

RT на русском 2 часа назад
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о переносе проведения следственного эксперимента с миномётом «Молот», при разрыве которого ранее погибли трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сообщение Матиоса на странице в Facebook.
«Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномёта М120-15 «Молот» пройдёт в среду 11.07.2018 года. Основная причина — решение Ровенского суда о проведении указанной экспертизы специалистами КНИИСЭ получена следствием лишь в 17:00, сегодня, 09.07.2018», — написал он.
Прокурор отметил, что для следственного эксперимента отобраны миномёты с той же заводской партии, что и миномёт, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов.
Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.
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