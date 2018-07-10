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АКРА оценило влияние западных санкций на экономику и банки
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АКРА оценило влияние западных санкций на экономику и банки 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Под санкции США в общей сложности попали более 400 российских компаний и банков, большинство из которых — «дочки» крупных материнских структур. По итогам 2017 года их совокупная консолидированная выручка составила 30 триллионов рублей, а вклад в ВВП — 20-21 процент, говорится в исследовании.
Ограничения затронули в основном крупные госбанки (54 процента активов всего сектора), нефтегазовые компании (95 процентов выручки отрасли) и почти все предприятия военно-промышленного комплекса, отмечают аналитики АКРА. В отношении России санкции ввели также Евросоюз, Канада и Австралия — по своей сути они аналогичны санкциям США и работают против тех же компаний.
Западные санкции 2014 года не привели к переходу российской финансовой системы к кризису, считают в АКРА. Однако инвестиционный климат в России тогда ухудшился, что вместе со снижением цен на нефть вызвало рецессию, говорится в исследовании. В период после 2014 года резкого роста финансовой нестабильности в России не наблюдалось.
Однако санкции, введенные США в апреле 2018 года (тогда они впервые распространились на крупный частный бизнес и носили блокирующий, а не секторальный характер), стали проверкой на прочность для экономики и финансовой системы, считают в АКРА. После их введения произошел ощутимый отток средств зарубежных инвесторов из финансовых инструментов компаний, в том числе и не затронутых ограничениями. Вместе с мартовским ростом базовой ставки ФРС США это привело к снижению курса рубля даже при дорогой нефти. При этом последствия апрельских санкций довольно быстро абсорбировались — возможно, благодаря адаптации российской финансовой системы к ограничениям, полагают в АКРА.
Санкции 2014 года не отразились на рентабельности российских компаний, отмечается в исследовании. При этом снижение рентабельности банковского сектора в 2015 году затронуло не только подсанкционные банки — проблемы носили общий характер. В целом по сектору рентабельность снизилась в среднем на 0,8 процентных пункта. Изменилась и структура долга подсанкционных компаний и банков — у них выросла доля рублевых заимствований (в среднем с 13 до 41 процента), а также доля облигаций (в среднем с 40 до 66 процентов), говорится в исследовании.
В целом санкции больше повлияли на экономическую политику косвенно, а не напрямую, отмечают в АКРА. В первую очередь это влияние выразилось в более жесткой бюджетной политике, развитии автономной инфраструктуры связи и финансового рынка, а также в торговых барьерах, говорится в исследовании.
Санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе, подчеркивают в АКРА. Аналитики агентства оценивают потенциал роста российского ВВП в 2018 году в 1,5 процента, фактические показатели уже близки к этому уровню. В основном рост экономики сдерживается из-за сокращения численности рабочей силы (-0,4 процентных пункта в темпах увеличения ВВП в 2018-2020 годах), поэтому даже в случае отмены внешних ограничений экономика существенно бы не ускорилась, отмечается в исследовании.
Основным барьером санкционного режима для роста российской экономики в долгосрочной перспективе авторы исследования называют отмену совместных технологических проектов, возможное снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа.
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