ГД рассмотрит проект о праве сотрудников безопасности вокзалов и аэропортов использовать электрошокеры 

Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам безопасности аэропортов и вокзалов использовать оружие самообороны, в частности, электрошокеры.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли члены Совета Федерации Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.
Авторы проекта отмечают, что в данный момент ЭШУ могут пользоваться охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, сотрудники полиции, военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Российской Федерации и другие лица.
Действующим законодательством возможность использовать ЭШУ подразделениями транспортной безопасности не предусмотрена.