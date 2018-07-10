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ГД рассмотрит проект о праве сотрудников безопасности вокзалов и аэропортов использовать электрошокеры
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ГД рассмотрит проект о праве сотрудников безопасности вокзалов и аэропортов использовать электрошокеры 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам безопасности аэропортов и вокзалов использовать оружие самообороны, в частности, электрошокеры.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли члены Совета Федерации Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.
Авторы проекта отмечают, что в данный момент ЭШУ могут пользоваться охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, сотрудники полиции, военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Российской Федерации и другие лица.
Действующим законодательством возможность использовать ЭШУ подразделениями транспортной безопасности не предусмотрена.
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