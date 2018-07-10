«Сумасшедший серб»: 17 странностей великого ученого Николы Теслы

10 июля 1856 года, 162 года назад, родился легендарный американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла . Это, пожалуй, самый загадочный ученый последних столетий. Он открыл переменный ток, флюоресцентный свет и беспроводную передачу энергии. Построил первые электрические часы, турбину, двигатель на солнечной энергии.

Ученому приписывают паранормальные способности и открытия, к которым его современники якобы не были готовы. К этому можно относиться скептически, но точно можно сказать, что по характеру и образу жизни Тесла был не похож ни на кого. Другой знаменитый изобретатель, Томас Эдисон , даже публично называл соперника «сумасшедшим сербом».

Источник: Kulturologia

1. Странные фобии, видения и навязчивые идеи начались у Теслы уже с пяти лет. В состоянии возбуждения он видел сильные вспышки света, тихие шорохи казались ему раскатами грома. Он много читал, и герои книг, по его признанию, пробуждали в нем желание стать «существом высшего порядка».

«Необычные видения зачастую являлись мне в сопровождении нестерпимо ярких вспышек света. Они причиняли жуткие страдания, искажали вид реальных предметов, мешали думать и работать. К кому я только ни обращался, но до сих пор никто из психологов или физиологов не смог дать удовлетворительное объяснение этим необычным явлениям. Полагаю, они уникальны. Вероятно, я получил этот дар от рождения, поскольку мой брат испытывал те же трудности».

Никола Тесла

Тесла перед спиральной катушкой высокочастотного трансформатора.

2. Тесла упорно воспитывал в себе силу воли, стремясь обрести над собой полный контроль.

«Вначале мне приходилось подавлять свои желания, но постепенно они начали совпадать с тем, что диктовала воля. После нескольких лет тренировок я добился такой полноты владения собой, что играючи обуздывал страсти, которые завершались катастрофой для многих самых сильных людей».

Сначала изобретатель позволял себе пристраститься к вредной привычке, а потом заставлял себя от нее отказаться. Вот как он описывает отказ от курения, кофе и азартных игр:

«В тот день и в той игре я поборол свою страсть, и так легко, что даже сожалел, что она не была в сто раз сильнее. Я не просто обуздал ее, но вырвал из своего сердца, чтобы не оставалось даже следа желания. С тех пор любая азартная игра вызывает у меня такой же интерес, как ковыряние в зубах.

Был период, когда я настолько пристрастился к курению, что это грозило подорвать мое здоровье. Но тут вступилась моя воля, и я не только прекратил, но и подавил малейшую тягу к курению.

Много лет назад у меня стало пошаливать сердце, но, как только я выяснил, что виной тому невинная чашечка кофе по утрам, я моментально отказался от нее, хотя, признаться, это была задача не из легких. Таким образом я контролировал и укрощал другие привычки и страсти, что не только сберегло мою жизнь, но и дало мне огромное удовлетворение.

Впрочем, для кого-нибудь это, может быть, было бы лишением и жертвой».

3. Он был энергичен и при этом экстравагантен — мог во время прогулки вдруг сделать сальто.

4. Тесла утверждает, что легко запоминал формулы и целые страницы текста, фотографируя их взглядом. Это позволяло ему извлекать из памяти книги и читать их слово в слово. Однажды он, прогуливаясь по парку, читал наизусть «Фауста» Гете, и нашел разгадку задачи, которая его волновала.

«Когда я, погруженный в мысли, произнес последние слова, восхищаясь выразительной силой поэта, решение пришло подобно вспышке молнии. Я мгновенно увидел все сразу и начертил тростью на песке схемы, позднее изложенные более полно в моих основных патентах в мае 1888 года».

Это знаменитое фото сделано с помощью двойной экспозиции: сначала сняли молнии, а потом самого Теслу.

5. Тесла каждый день совершал многочасовые пешие прогулки и делал это в одиночестве: он считал, что ходьба стимулирует работу мысли, так что ему при этом никто не должен мешать.

«В беспрерывном одиночестве ум становится все острее. Для того, чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условиях отсутствия влияния на разум внешних условий. Будьте в одиночестве, только в нем рождаются идеи. Большинство людей так поглощены внешним миром, что они совершенно не замечают, что происходит внутри них».

6. Он очень мало спал, считая это бесполезной тратой времени. Ученый утверждал, что он отдыхал всего четыре часа в день, из которых два часа тратил на обдумывание идей.

Памятник Тесле в Баку

7. Тесла страдал болезненной любовью к чистоте и мизофобией — так называют навязчивую боязнь микробов и заражения, стремление избегать окружающих предметов. Как выглядит такая фобия, вы наверняка видели в биографическом фильме «Авиатор», где Леонардо Ди Каприо сыграл другого гениального инженера — Говарда Хьюза.

Если в ресторане на стол Теслы садилась муха, он просил заменить скатерть и приборы. Он требовал, чтобы вся столовая посуда проходила на кухне особую стерилизацию, но даже после этого протирал все салфетками, расходуя целую стопку. За его столик в ресторане нельзя было садиться никому другому, даже в его отсутствие.

Он боялся подхватить инфекцию, поэтому выбрасывал перчатки, один раз их надев. Избегал рукопожатий и постоянно мыл руки, всякий раз вытирая их новым полотенцем — в день ему требовалось 18 штук.

Впрочем, эту фобию еще можно объяснить: Тесла дважды тяжело болел и после холеры в подростковом возрасте, которая его чуть не убила, стал бояться любой инфекции.

8. Возможно, желание не жать никому руки связано не со стремлением к чистоте, а с другой причиной, которая могла прийти в голову только Тесле: «Я бы не хотел, чтобы засорилось мое электромагнитное поле».

9. Изобретатель вставал из-за стола, если за ним сидели женщины в жемчужных украшениях, а когда жемчуг надела секретарша Теслы, изобретатель отправил ее домой. Круглые поверхности внушали ему отвращение.

«В то время я приобрел много противоречивых странностей во вкусах и привычках; в появлении некоторых из них можно проследить воздействие внешних впечатлений, а другие вообще необъяснимы.

Я испытывал острое отвращение к женским серьгам, а другие украшения, скажем браслеты, нравились мне в той или иной мере — в зависимости от того, насколько красиво они были сделаны. При виде жемчуга я оказывался на грани припадка. Но меня совершенно завораживало сверкание кристаллов или предметов с острыми гранями и гладкими поверхностями.

Я бы ни за что не дотронулся до волос другого человека, разве что под дулом пистолета. Меня лихорадило при взгляде на персик, и если в доме где-то завалялся кусочек камфары, я ощущал невероятный дискомфорт».

10. Никола Тесла никогда не был женат, не имел детей и никогда не вступал в интимные отношения. Крайней степенью вторжения в чужое пространство для него было простое соприкосновение с чужим телом. Судя по фильму «Тайна Николы Теслы», он допускал это только в общении с домашними и друзьями после многолетнего знакомства.

Ученый считал, что женщина — это «самый крупный вор духовной энергии», а женитьба нужна лишь писателям и музыкантам для вдохновения. «Ученый же должен посвящать все свои чувства только науке, ибо, поделив их, он не сможет дать науке все, что от него требуется». Тесла умер в 86 лет, предположительно будучи девственником.

11. Тесла легко запоминал книги и изображения и способен был легко воспроизводить подробные трехмерные изображения объектов, увиденных всего один раз. Эта способность помогала ему контролировать жуткие ночные кошмары, которыми Тесла страдал с детства, и проводить мысленные эксперименты.

12. Ученый придерживался вегетарианской диеты: ел молоко, хлеб, овощи. Пил только фильтрованную воду.

«Даже сейчас мне небезразличны некоторые из этих выводивших меня из равновесия воздействий. Когда я роняю маленькие бумажные квадратики в тарелку с жидкостью, я всегда ощущаю необычный ужасный вкус во рту.

Я считал, сколько шагов сделал во время прогулок, и вычислял в кубических единицах объемы тарелки супа, чашки кофе или куска пищи, иначе я не ощущал удовольствия от еды».

13. Тесла селился в отеле только в том случае, если номер его апартаментов был кратен трем. Свой квартал во время прогулок он также обходил три раза.

«Сумма каких-либо действий или рабочих операций, которые мне приходилось выполнять в некоей повторяющейся последовательности, должна была делиться на три, и, если это не получалось, я начинал сначала, даже если на это уходило несколько часов».

14. У Теслы не было ни своего дома, ни постоянной квартиры, ни другой частной собственности, кроме лабораторий и земли. Он спал прямо в лаборатории, а под конец жизни — в самых дорогих гостиницах Нью-Йорка

15. Тесле важно было выглядеть лучше всех. Он всегда одевался с иголочки и не использовал ни одного аксессуара больше недели, а затем обычно выбрасывал их. Скрупулезное отношение к внешности распространялось и на недостатки других людей. Если ему не нравилась одежда служанки, он отправлял ее домой переодеваться.

Памятник изобретателю в США

16. Тесла проводил через себя ток высокой частоты, но никогда не проводил экспериментов над другими людьми и животными.

17. Ученый считал, что можно научиться управлять космической энергией и вступать в связь с иными мирами. И утверждал, что сам ничего не изобретает, а только является проводником идей, которые посылает ему «эфир».

«Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому он относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания… Вне сомнения, он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов».

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