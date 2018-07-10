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«Прическу нашел, а лицо — не может»: чем запомнился миру Борис Джонсон в мире политики
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«Прическу нашел, а лицо — не может»: чем запомнился миру Борис Джонсон в мире политики 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Эту информацию уже подтвердили в офисе премьер‐министра страны Терезы Мэй и даже назначили нового министра. Им стал экс‐министр здравоохранения Джереми Хант. Быть может, отставка Джонсона стала не столь неожиданной, сколь нашумевшей. «360» разобрал образ Джонсона «по полочкам».
«Прическу нашел, а лицо — не может»
Это не афоризмы «великих людей» и даже не цитата из книги. Так высказался некогда о Джонсоне российский сенатор Алексей Пушков. Именно так он отреагировал на предложение министра иностранных дел Великобритании в адрес России с призывом «присоединиться к антитеррористической коалиции, возглавляемой США».
«Джонсон не может найти собственное политическое лицо: то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел, а лицо — не может», — написал Пушков.
Действительно, зачастую прическа Джонсона привлекала больше внимания, чем ее обладатель. В Сети даже появилось сравнение главы британского МИД с клоуном, причем симпатии публики объясняются именно таким комическим положением политика — мол, смех это же полезно, так почему бы и не посмеяться лишний раз.
В целом, прическа Джонсона имеет в Интернете даже свои аккаунты — в социальной сети Facebook и Twitter.
Однако такой популярностью шевелюра главы британского МИД пользовалась не всегда. Например, в 1980-х годах волосы Джонсона выглядели еще более-менее прилично.
Источник фото: marieclaire.co.uk  «Карьера» прически Джонсона началась в 2003 году — тогда он принимал участие в передаче «Have I Got News For You». И, несмотря на то, что в студии отсутствовал кондиционер или какие-либо другие факторы для движения воздуха, волосы главы МИД Великобритании были взъерошены. И тогда Джонсон осознал, что такая прическа имеет успех, после чего и решился использовать ее в своей будущей карьере.
Источник фото: marieclaire.co.uk  На этом сюрпризы для аудитории не закончились — позднее Джонсон признался, что ему приходится периодически подкрашиваться в блондина, чтобы скрыть начинающуюся седину.
И теперь «воронье гнездо» на голове политика знакомо многим — популярный оттенок волос среди молодежи, хмурый вид и правильно взъерошенные волосы. Все, политик «готов».
Источник фото: marieclaire.co.uk  Нелепые моменты
Нелепые и глупые моменты в карьере Джонсона начались уже с его пребывания на посту мэра Лондона. Например, когда политик помогал добровольцам из организации Quaggy Waterways Action Group убирать мусор в реке Пул. Джонсон нацепил на себя резиновые сапоги и взял пакет для мусора, после чего направился в обход по берегу реки — там, где вода даже не доходила до его колен. Но внезапно Джонсон поскользнулся, после чего по грудь погрузился в воду. Окружающие стремительно кинулись вытаскивать «помощника» из беды, но политик вовсе не расстроился из-за произошедшего и поблагодарил своих спасителей.
А когда Джонсон, опять же в качестве мэра Лондона, решил проверить велодорожки в городе, то едва не угодил под грузовик. Тогда политик в сопровождении ряда чиновников британской столицы направился на велосипеде по районе Лаймхаус. Но колонну во главе с Джонсоном обогнал грузовик, после чего у автомобиля внезапно открылась задняя дверь, едва не попав по политику. Но Джонсона и это не расстроило — он лишь заявил, что такие случаи подтверждают необходимость создания безопасной системы велодорожек в городе.
Следует вспомнить и 2012 год, когда Джонсон во время Олимпиады в Лондоне решил прокатиться на зиплайне, расположенном в парке Виктория. Но политик застрял на пять минут в воздухе… Все это время собравшаяся внизу толпа делала кучу фотографий и даже общалась с Джонсоном. Причем темы затрагивали преимущественно не о политике, а о насущном — жизни.
А в 2014 году Джонсон решил «приобщиться» к новой религии и посетил индусский храм Shree Swaminarayan Mandir Hindu Temple. Тогда политик спрятал свою популярную шевелюру, чем немало расстроил поклонников.
В 2015 году Джонсон посетил Токио, где решил приобщиться к спорту и поиграть в регби с японскими детьми. Но сделал это весьма странно — в офисном костюме. Неизвестно, повлияло ли на дальнешее развитие событий отсутствие спортивной формы у Джонсона или еще что, но тогда политик просто сшиб с ног 10-летнего мальчика, в результате чего стал звездой Сети. К счастью, обошлось без увечий. Так завершилась трехдневная торговая миссия Джонсона в Японию.
Источник фото: boris-johnson.com  Джонсон против России
Джонсон неоднократно выступал со скандальными замечаниями в адрес России. Любые контакты двух стран политик старался отмечать нелестными и оскорбительными эпитетами, чем втягивал себя в скандальные ситуации.
Например, он неоднократно призывал ужесточить санкции против России, опираясь на события на Украине и в Крыму, а также в связи с ситуацией на территории Сирии.
«Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры», — заявлял он 2 декабря 2016 года.
Однако его позиция не была однозначной. Так, 9 января 2017 года он заявил, что «было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол». Но затем вновь высказывался против российской стороны, обвиняя ее в якобы «разрушительной деятельности».
«Во многом Россия ведет себя так, словно новая холодная война действительно идет, и наша задача заключается в том, чтобы не допустить ухудшения, сдерживать Россию, чтобы убедиться, что мы наказываем Россию за ее пагубную и разрушительную деятельность там, где она осуществляется, но также взаимодействовать, где возможно», — высказывался он.
И затем вновь — Джонсон сообщает о том, что Великобритания «потеряла Россию», и следует разобраться, почему так вышло.
«Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки. Есть вещи, где мы, конечно, имеем общие приоритеты. Это сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. И приближается чемпионат мира по футболу… Есть дела, которые мы можем делать совместно с Россией», — сообщил Джонсон 23 октября 2017 года.
Неоднократно Джонсон давал понять, что Великобритания поддерживает позицию о якобы «вмешательстве» России в американские выборы несмотря на то, что Москва отрицает подобные обвинения.
«Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений», — заявил Джонсон по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым 22 декабря 2017 года.
И затем — вновь выпады против России. В частности, речь идет о «деле Скрипаля». Тогда Джонсон сравнил инцидент в Солсбери с «Преступлением и наказанием» Достоевского, отметив, что «все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают».
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