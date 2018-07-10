Эрдоган назвал состав нового правительства Турции 

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после официальной церемонии инаугурации объявил персональный состав нового правительства — первого кабинета министров, которому предстоит работать в условиях президентской формы правления страной.
В связи с данным обстоятельством должности премьер-министра в правительстве нет. Напомним, до сих пор этот пост занимал Бинали Йылдырым. В новом составе его не будет. Вице-президентом назначен бывший руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны Фуат Октай.
Отметим, что свой пост сохранил один из ключевых министров — глава МИД Мевлют Чавушоглу. Министром внутренних дел остался Сулейман Сойлу, юстиции — Абдульхамит Гюль. Глава минэнерго Берат Албайрак стал министром финансов и казначейства, а глава генштаба Хулуси Акар — министром обороны. Остальные члены кабмина заняли свои посты впервые.
"Мы вошли в эпоху президентской системы. Мы закончили построение архитектуры нашей администрации. Мы снизили число министерств, некоторые министерства объединили. Верю, что эти преобразования помогут оптимизировать нашу работу", — приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Кстати, среди упраздненных министерств — по делам Европейского союза. Эти функции перейдут к МИД.