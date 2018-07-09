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В РФ ужесточат ответственность за вовлечение детей в митинги
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В РФ ужесточат ответственность за вовлечение детей в митинги 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Правительство России поддержало законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, демонстрации, шествия или пикеты. Организаторам грозит административный арест до 15 суток и штраф до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение могут арестовать на срок уже до 30 суток, а сумма штрафа вырастет до 1 млн рублей.
Как сообщает «Интерфакс», кабмин уже дал положительный отзыв на законопроект. Как скоро он будет внесён на рассмотрение в Госдуму, пока неизвестно.
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