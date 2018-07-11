Нефть дешевеет на 1-2% на ожиданиях возобновления добычи в Ливии

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем в среду на ожиданиях возобновления добычи углеводородного сырья в Ливии , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,12%, до 77,19 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до 73,61 доллара за баррель.

Ранее в среду Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила, что возобновит добычу и экспорт нефти с терминалов на востоке страны в течение нескольких часов. В начале июля NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. До этого форс-мажор был объявлен на двух других терминалах — в Рас-Лануфе и Эс-Сидре, которые в середине июня были захвачены боевиками. NOC предупреждала, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

По мнению аналитика консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена (Bjornar Tonhaugen), слова которого приводит газета The Wall Street Journal , снятие форс-мажора с восточных портов Ливии является главным фактором снижения нефтяных цен в среду.

Кроме того, снижению цен на нефть способствует обострение торговых отношений США Китая . СМИ сообщили, что власти США готовятся ввести доппошлины на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая назвало потенциальные меры Вашингтона «совершенно неприемлемыми» и заявило, что намерено немедленно обратиться в ВТО с иском в случае введения новых пошлин. В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.