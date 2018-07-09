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Найден необычный металл на месте падения НЛО в Розуэлле
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Найден необычный металл на месте падения НЛО в Розуэлле 

13 Новостей.ru 3 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
История с падением НЛО в 1947 году покрыта тайной и секретностью. Что случилось на самом деле в то далекое время в американском городке Розуэлле? Потерпел ли крушение корабль пришельцев на самом деле или это была военная разработка американцев, которую тщательно пытаются скрыть? Вопросов больше, чем ответов и геолог Френк около 10 лет пытается найти доказательства существования инопланетного разума. И вот спустя годы кропотливой работы, ему удалось обнаружить несколько кусков таинственного металла. У находок есть аномалии в свойствах и соединениях, что может свидетельствовать о неземном происхождении. Кроме того, на некоторых кусках есть сильные царапины, которые могли появиться в результате столкновения НЛО с землей. Найденными кусками металла уже заинтересовались некоторые люди из правительства и Френк опасается, что его начнут преследовать правительственные агенты.
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