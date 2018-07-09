Жители Преображенского отметили День бабочки

В прошедшее воскресенье преображенцы поучаствовали в мероприятии «День бабочки», организованном Мосприродой.

Программа дня включила немалое количество интерактивных мероприятий для вссей семьи. Здесь нашлось место экологической викторине, участники которой смогли проверить свои знания о царстве насекомых, мастер-классам, на которых можно было научиться мастерить оригинальные сувениры и украшения своими руками, веселым и занимательным играм и конкурсам.