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Жители Преображенского отметили День бабочки
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Жители Преображенского отметили День бабочки 

Управа района Преображенское 4 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
В прошедшее воскресенье преображенцы поучаствовали в мероприятии «День бабочки», организованном Мосприродой.
Программа дня включила немалое количество интерактивных мероприятий для вссей семьи. Здесь нашлось место экологической викторине, участники которой смогли проверить свои знания о царстве насекомых, мастер-классам, на которых можно было научиться мастерить оригинальные сувениры и украшения своими руками, веселым и занимательным играм и конкурсам.
«Время проведения Дня Бабочки выбрано не случайно. Как раз на начало июля приходится «высокий сезон» для этих легкокрылых изящных насекомых: в это время большинство видов превращается из куколок в прелестное создание, радующее своей нежной красотой», — отметила Татьяна Наумова, представитель Мосприроды.
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