Советник главы РАР обвинил табачников и чиновников в коррупции из-за отказа от ЕГАИС

Отказ от идеи введения ЕГАИС на табачном рынке может быть выгодно производителям, которые оптимизируют выплаты в бюджет, считает советник руководителя Росалкогольрегулирования, председатель правления Комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев

"Это выгодно отдельным недобросовестным западным компаниям, реализующим свои коррупционные схемы… И разумеется, они будут всеми способами лоббировать свои интересы, в том числе и в правительстве РФ . Было бы странно, если бы западные компании, руководство стран которых постоянно вводит различные санкции в отношении России , были искренне заинтересованы в пополнении бюджета нашей страны. А вот почему в этом не заинтересованы отдельные должностные лица — это уже вопрос к правоохранительным органам ", — рассказал Голубев Международному антикоррупционному порталу.

По его словам, недобросовестные компании перед повышением акцизов «увеличивали объем продукции, и по формальным договорам с дочерними компаниями данная продукция якобы реализовывалась».

Идея аналога ЕГАИС на табачном рынке возникла в 2016 году. Сенатор Сергей Рябухин приводил в пример экспертные оценки о том, что за 5 лет в этой сфере из консолидированного бюджета «выпало» 500 млрд руб. и что каждая восьмая проданная сигарета нелегальна. В октябре 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать вопрос о системе контроля за табачной продукцией, в том числе о целесообразности ЕГАИС. Как писали "Ведомости" со ссылкой на источники, «Табакпром» писал письмо президенту, где выражал сомнение в необходимости ЕГАИС и предлагал эксперимент с маркировкой табака. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил разработать предложения для создания этой системы, писали "Известия"

Проект запущен в начале января 2018 года. Штрих-код наносится на пачку и на блок. Методические рекомендации для проведения эксперимента утверждены Минпромторгом . Советник главы Росалкогольрегулирования считает его «мутным».

"Глава Минпромторга или лукавит, или просто давно не был в магазине. Рядовому покупателю вообще ничего не известно о реализации каких-то экспериментов и уж тем более о наличии каких-то меток, он покупает то, что лежит на прилавке", — полагает он.