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«Танцующего миллионера» проверят на наличие рабочей визы
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«Танцующего миллионера» проверят на наличие рабочей визы 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Французского диджея и продюсера Боба Синклера и «танцующего миллионера» из Италии Джанлуку Вакки проверят на соблюдение российского законодательства и наличие рабочих виз. Звезды танцпола в дни чемпионата мира приехали в Москву и выступают, но визы имеют туристические. Инициатором проверки стал член Общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Александр Хаминский. Об этом сообщает корреспондент «360».
В МВД поступило заявление от Александра Хаминского, который потребовал проверить соблюдение российского законодательства зарубежными звездами танцпола — Бобом Синклером и Джанлукой Вакки. Оба артиста, по его сведениям, имеют туристическую визу, но при этом устраивают концерты и зарабатывают деньги, что является нарушением российского законодательства.
«В связи с этим я ожидаю ту или иную реакцию, но тем не менее, чтобы прекратить подобные нарушения и выходки, которые позволяют себе зарвавшиеся рестораторы, я хотел бы попросить СМИ подключиться», — заявил общественный деятель.
Боб Синклер и Джанлука Вакки, по словам Александра Хаминского, были приглашены одним из столичных ночных клубов. При этом на период чемпионата мира по футболу клуб «каким-то образом сдал в аренду свою клубную зону арабскому ночному клубу».
Хоминский поинтересовался у администрации столичного клуба, каким образом будет работать арабский арендатор, не имея лицензии, российских кассовых аппаратов и прочих необходимых для этой деятельности атрибутов.
«Они сказали, что мы поможем, наша лицензия, наши кассовые аппараты, мы под этим лейблом имеем возможность пригласить мировых звезд. А я поинтересовался, у нас мировые звезды в качестве туристов или в качестве работников приезжают. И вот здесь конечно представители клуба сразу прекратили все разговоры», — рассказал Хаминский «360».
Из этого Хаминский сделал вывод, что иностранные исполнители и диджеи, которых пригласили в столичный клуб, приедут в Россию в качестве туристов, а выступать и зарабатывать на этом будут с нарушением действующего законодательства.
«У нас есть федеральный закон о статусе граждан и лиц без гражданства, который четко определяет, что творческие работники, приезжающие с краткосрочными гастролями, должны в обязательном порядке оформлять обыкновенную деловую визу с указанием гастролей в качестве цели приезда в Россию», — пояснил Хаминский.
Он уточнил, что при коммерческой деятельности иностранцев без российского гражданства, нарушаются две серьезные статьи кодекса об административных правонарушениях. Владельца клуба, который приглашает иностранцев без специальных документов, могут привлечь к ответственности за прием на работу граждан, не имеющих разрешения на работу в РФ.
«Так вот все наши клубы и рестораны давно попирают и плюют на нормы административного кодекса. Тем не менее 4 числа я написал заявление и 5 июля подал в отдел МВД по району «Хамовники» заявление о привлечении к административной ответственности клуба, а также исполнителей, которые будут выступать в этом клубе, которые являются иностранцами и приехали в Москву по туристическим визам», — сообщил правозащитник в интервью «360».
После серии зажигательных видео «танцующий миллионер» Джанлука Вакки лишился части имущества из-за долгов. При этом Instagram Вакки постоянно полнится постами с танцами и фото из салона самолета по пути на Ибицу, где, видимо, зарабатывает очередное состояние, чтобы не соответствовать статусу не только танцующего, но и миллионера.
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