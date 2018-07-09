Премьер Греции назвал соглашение с Македонией об изменении названия наилучшим вариантом

"Благодаря этому соглашению, и не отклоняясь от нашей национальной [внешнеполитической] линии, сформированной в течение более чем двух десятилетий, мы ухватились за историческую возможность решить проблему, которая осложняла отношения между двумя странами на многих уровнях, — сказал глава правительства. — Те, кто хорошо знает позиции обеих сторон за столом переговоров в течение последних 25 лет, понимают, что данное соглашение идет в положительном направлении, оно лучшее, что оказалось в руках греческого правительства за эти 25 лет".

Протесты в городах на севере страны

На севере Греции находится область Македония со столицей — городом Салоники, которая по административно-территориальному делению подразделяется на регионы Восточная Македония и Фракия, Центральная Македония и Западная Македония. В городах греческой Македонии на регулярной основе проходят — нередко организуемые оппозиционными партиями — протесты граждан против «предательства правительства», которое, заключив соглашение со Скопье, уступает, по их мнению, Скопье право использовать для названия своей страны слово «Македония», которое, как считают они, принадлежит исключительно греческой истории и культуре.

"Я признаю и уважаю чувства граждан, особенно на севере Греции, по поводу названия БЮРМ, — сказал премьер-министр. — Но я не могу позволить, чтобы на этой чувствительности совершались умышленные фальсификации и жалкая политическая пропаганда в узких партийных интересах, которые в конечном счете подрывают [решение вопроса, имеющего] национальный интерес".

Соглашение о названии Республика Северная Македония

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Соглашение предусматривает использование названия «Республика Северная Македония». Однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его. Согласно заявлению премьер-министра БЮРМ Зорана Заева, референдум по новому конституционному наименованию Македонии пройдет в сентябре или октябре, в январе следующего года парламент будет утверждать изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны.

Заев также рассчитывает, что граждане республики выскажутся на референдуме в пользу нового названия, решение проблемы которого открывает ей путь в ЕС НАТО , и что Гёрге Иванов по итогам референдума подпишет соглашение.

Трения в правительстве Греции

В свою очередь на пресс-конференции в Афинах 3 июля лидер входящей в греческую правящую коалицию правой партии «Независимые греки», министр национальной обороны Греции Панос Камменос пригрозил, что соглашение со Скопье не будет ратифицировано в парламенте Греции, если за него не выскажется на референдуме греческий народ или если за него не проголосует квалифицированное большинство в высшем законодательном органе (180 голосов из 300).

Неизвестно, сможет ли правительство, располагающее сейчас только 152 голосами, заручиться поддержкой стольких депутатов, учитывая, что из оппозиционных партий документ поддерживает лишь небольшая левая партия «Потами» ("Река", 11 депутатов). Что касается референдума, то, согласно последним опросам общественного мнения, около 70% греков высказываются против заключенного соглашения со Скопье, так что кабинет вряд ли прибегнет к народному волеизъявлению.