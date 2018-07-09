Пара из Химок посетила 60 стран за 2,5 года, путешествуя на поезде 

Супруги из Химок за 2,5 года проехали более 60 стран и потратили около 2,5 миллиона рублей. Накопить на такой продолжительный отпуск у них получилось всего за два года, сообщил корреспондент «360».
В Россию ребята вернулись меньше месяца назад, до этого дома были разве что проездом. Несмотря на такую крупную накопленную сумму, экономить приходилось везде, в том числе и на дороге. Например, до Таиланда ребята добирались около 60 дней.
«Мы сели в Москве на поезд, четверо суток ехали до Улан-Удэ. Оттуда мы сели на поезд до Монголии, соответственно, мы смотрели все эти страны, которые у нас были по пути. Между странами мы перемещались только на поездах. Мы доехали до Монголии, Китая, Вьетнама, конечной точкой стал Бангкок, до которого мы приехали на последней электричке», — рассказывает Елена Гитт.
Есть способы путешествовать совсем бесплатно. Некоторые путешествуют только автостопом, живут только у местных дома по каучсерфингу, эти же люди их и кормят
Павел Котиковпутешественник
Самая дорогая страна — Норвегия, самая красивая — Грузия, самая загадочная и не менее опасная — Индия. Отправляясь в путешествие, Лена и Паша много читали про менталитет народа и законы государства, но в поездке случалось всякое.
«Иран — очень специфическая страна. Девушка должна ходит с покрытой головой и в длинной юбке даже в 30-градусную жару. Алкоголь пить тоже нельзя, а мужчина не может сидеть в автобусе с незнакомой женщиной, даже если у меня билет с местом, все должны передвинуться и поменяться», — поделился впечатлениями Павел Котиков.
На путешествие супруги копили два года. За это время научились жить на двадцать тысяч рублей в месяц и при этом ни в чем себе не отказывать. По их словам, главное — не доход, а его правильное распределение.
К слову, чтобы накопить за два года больше двух миллионов рублей, в месяц нужно откладывать по 104 тысячи. Тут никакое правильное распределение не поможет, если зарплата в два раза меньше нужной суммы. Хотя начать путешествовать, как оказалось, можно и без рубля в кармане. Теперь в планах у Лены и Павла — найти работу, ведь с окончанием путешествия закончились и все сбережения.