Пара из Химок посетила 60 стран за 2,5 года, путешествуя на поезде

Супруги из Химок за 2,5 года проехали более 60 стран и потратили около 2,5 миллиона рублей. Накопить на такой продолжительный отпуск у них получилось всего за два года, сообщил корреспондент «360».

Россию ребята вернулись меньше месяца назад, до этого дома были разве что проездом. Несмотря на такую крупную накопленную сумму, экономить приходилось везде, в том числе и на дороге. Например, до Таиланда ребята добирались около 60 дней.

«Мы сели в Москве на поезд, четверо суток ехали до Улан-Удэ . Оттуда мы сели на поезд до Монголии , соответственно, мы смотрели все эти страны, которые у нас были по пути. Между странами мы перемещались только на поездах. Мы доехали до Монголии, Китая Вьетнама , конечной точкой стал Бангкок , до которого мы приехали на последней электричке», — рассказывает Елена Гитт.

Есть способы путешествовать совсем бесплатно. Некоторые путешествуют только автостопом, живут только у местных дома по каучсерфингу, эти же люди их и кормят

Павел Котиковпутешественник

Самая дорогая страна — Норвегия , самая красивая — Грузия , самая загадочная и не менее опасная — Индия . Отправляясь в путешествие, Лена и Паша много читали про менталитет народа и законы государства, но в поездке случалось всякое.

Иран — очень специфическая страна. Девушка должна ходит с покрытой головой и в длинной юбке даже в 30-градусную жару. Алкоголь пить тоже нельзя, а мужчина не может сидеть в автобусе с незнакомой женщиной, даже если у меня билет с местом, все должны передвинуться и поменяться», — поделился впечатлениями Павел Котиков.

На путешествие супруги копили два года. За это время научились жить на двадцать тысяч рублей в месяц и при этом ни в чем себе не отказывать. По их словам, главное — не доход, а его правильное распределение.

К слову, чтобы накопить за два года больше двух миллионов рублей, в месяц нужно откладывать по 104 тысячи. Тут никакое правильное распределение не поможет, если зарплата в два раза меньше нужной суммы. Хотя начать путешествовать, как оказалось, можно и без рубля в кармане. Теперь в планах у Лены и Павла — найти работу, ведь с окончанием путешествия закончились и все сбережения.