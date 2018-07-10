Сирийцы нашли оставленные террористами американские противотанковые системы

В освобожденных поселениях в южной провинции Дераа найдены противотанковые установки производства США TOW. Их обнаружили бойцы сирийской армии, сообщает агентство САНА

Отмечается, что в результате ожесточенных боев под контроль взят район Гарз. Саперные подразделения начали зачистку освобожденных территорий от оставленных террористами взрывных устройств.

«На данный момент найдены различные виды оружия, в том числе танк, ракеты ТOW американского производства, минометные и ракетные снаряды, противотанковые снаряды, СВУ, приборы ночного видения и устройства связи западного производства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии обнаружили склад боеприпасов, оставленных «Исламским государством» (организация запрещена в России ) в восточной части провинции Дейр-эз-Зор у города Абу-Камаль, через восемь месяцев после изгнания террористов.