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Сирийцы нашли оставленные террористами американские противотанковые системы
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Сирийцы нашли оставленные террористами американские противотанковые системы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В освобожденных поселениях в южной провинции Дераа найдены противотанковые установки производства США TOW. Их обнаружили бойцы сирийской армии, сообщает агентство САНА.
Отмечается, что в результате ожесточенных боев под контроль взят район Гарз. Саперные подразделения начали зачистку освобожденных территорий от оставленных террористами взрывных устройств.
«На данный момент найдены различные виды оружия, в том числе танк, ракеты ТOW американского производства, минометные и ракетные снаряды, противотанковые снаряды, СВУ, приборы ночного видения и устройства связи западного производства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии обнаружили склад боеприпасов, оставленных «Исламским государством» (организация запрещена в России) в восточной части провинции Дейр-эз-Зор у города Абу-Камаль, через восемь месяцев после изгнания террористов.
Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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