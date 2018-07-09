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Глава «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Липатов может покинуть компанию
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Глава «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Липатов может покинуть компанию 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Гендиректор "Интер РАО — Управление электрогенерацией" Тимур Липатов может покинуть компанию, сообщил РИА Новости источник на энергорынке.
"Липатов может покинуть компанию", — сказал собеседник агентства, не уточнив, куда он может перейти. По его словам, новым главой «Интер РАО — Управление электрогенерацией» может стать советник председателя правления «Интер РАО» Александр Корешев.
Газета «Коммерсант» 9 июля сообщила о возможном уходе Липатова, а также члена правления «Интер РАО» Ильнара Мирсияпова. По данным источников газеты, Липатов может возглавить машиностроительный холдинг «Силовые машины» Алексея Мордашова.
В июне в «Интер РАО» произошли кадровые перестановки. Ильнар Мирсияпов был назначен на должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами госвласти. Вместо Мирсияпова руководителем блока стратегии и инвестиций был назначен Алексей Маслов, занимавший должность директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций. Также Александра Панина была назначена на должность заместителя руководителя дивизиона «Экспорт» — врио руководителя блока трейдинга. Данную должность она совмещает с постом заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией».
В июне совет директоров «Интер РАО» освободил подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан от должности члена правления — руководителя блока трейдинга. Тимур Липатов занимает должность гендиректора «Интер РАО — Управление электрогенерацией» с 1 января 2015 года. Ильнар Мирсияпов руководил стратегическим блоком «Интер РАО» с 2010 года.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 33,5 ГВт.
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