Глава «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Липатов может покинуть компанию

"Липатов может покинуть компанию", — сказал собеседник агентства, не уточнив, куда он может перейти. По его словам, новым главой «Интер РАО — Управление электрогенерацией» может стать советник председателя правления «Интер РАО» Александр Корешев.

В июне в «Интер РАО» произошли кадровые перестановки. Ильнар Мирсияпов был назначен на должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами госвласти. Вместо Мирсияпова руководителем блока стратегии и инвестиций был назначен Алексей Маслов , занимавший должность директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций. Также Александра Панина была назначена на должность заместителя руководителя дивизиона «Экспорт» — врио руководителя блока трейдинга. Данную должность она совмещает с постом заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией».

В июне совет директоров «Интер РАО» освободил подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан от должности члена правления — руководителя блока трейдинга. Тимур Липатов занимает должность гендиректора «Интер РАО — Управление электрогенерацией» с 1 января 2015 года. Ильнар Мирсияпов руководил стратегическим блоком «Интер РАО» с 2010 года.