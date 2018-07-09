Шведам рассказали о «квадратного телосложения президенте» Татарстана и туманной автономии 

Джохар Бен Джелюль (Johar Bendjelloul) в материале для шведского Dagens Nyheter рассказывает жителям своей страны о визите в Казань. В столицу Татарстана Джохар приезжал на четвертьфинальный матч Бельгия — Бразилия и был впечатлен как видами, так и общением с «очень энергичным человеком 40 лет в костюме в мелкую крапинку» Владимиром Леоновым — министр спорта РТ. Казань шведский журналист называет «старательной старшей сестрой среди российских городов», которая «никогда не опаздывает и всегда совершает пробежку до завтрака» — это в сравнении с другими мегаполисами страны, принимающими чемпионат, добавляет гость. «Казань Арена» в изложении шведа — «гигантская бутылочная крышка», вокруг которой настолько чисто, что «можно есть прямо с земли». Описывая архитектуру города, Джохар Бен Джелюль вспоминает о «начищенных до блеска местах в центре», «городском кремле на холме — крепости XVI века», «советском здании, напоминающем НЛО — здесь расположился казанский цирк». Виды Казани будто созданы для лайков в Инстаграм, говорит швед. Отдельно журналист говорит о взаимоотношениях столицы Татарстана с Москвой. Джохар Бен Джелюль пишет о «большой самостоятельности республики в рамках выгодного договора» со столицей России, который, впрочем, не так давно отказались продлевать. «Татарский язык больше не обязательно изучать в школах, и Москва отказалась продлевать с республикой договор об автономии. Будущее представляется туманным», — отмечает журналист. Впрочем, по версии Джохара, сохранять статус республике удается благодаря контролю над «Татнефтью». Это «пятое по величине нефтяное предприятие России», объясняет журналист. «Доходы от добычи нефти способствуют тому, что Казань остается одним из самых благополучных российских городов», — отмечает Джохар Бен Джелюль. В завершение автор гида приводит слова Владимира Леонова. Министр заявил, что после чемпионата мира по футболу Казань сделает все возможное, чтобы принять у себя Олимпиаду. У нас все для этого есть, подчеркнул Леонов. «Реально. Единственное, чего нам не хватает, — это велодром», — добавляет Леонов. Кстати, Рустам Минниханов удостоился отдельного сравнения — шведский читатель увидит его, как «квадратного телосложения президента», закрепляющего медаль на груди шведского хоккеиста, нападающего Антона Ландера. В этой части материала автор рассказывает о легионерах, переехавших в Татарстан. Полный перевод материала доступен на страницах ИноСМИ.