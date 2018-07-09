Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» Пользователь сервиса Reddit с помощью исследовательского портала Numbeo сравнил стоимость аренды жилья в 540 крупнейших городах мире.
В качестве итога своего исследования он составил рейтинг городов исходя из стоимости аренды. Средняя стоимость жилья среди крупнейших городов мира составила $800 в месяц, Москва же оказалась чуть выше в рейтинге. Средняя стоимость аренды жилья в месяц в Москве составила $1050..tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#999;}.tg td {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#444;background-color:#F7FDFA;}.tg th {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#fff;background-color:#26ADE4;}.tg.tg-l711 {border-color:inherit}.tg.tg-us36 {border-color:inherit;vertical-align:top}
№
Стоимость аренды
Город, страна
1 $3500
2 $3400
Гамильтон (Бермуды), США 3 $3050
Сан-Хосе (Калифорния), США 5 $2450
Гонконг, КНРОкленд, США 6 $2400
Беркли, СШАБостон, США 7 $2350
Лондон, БританияНью-Йорк (Бруклин), США 8 $2250
Вашингтон, США 9 $2200
СингапурЖенева, ШвейцарияСанта-Барбара, США 10 $2100
Лос-Анджелес, СШАСидней, Австралия
11 $2050
Белвью, СШАДоха, КатарДубаи, ОАЭ
12 $2000
Цюрих, ШвейцарияНью-Джерси, СШАИрвин, СШАНью-Йорк (Квинс), США 13 $1950
Майами, СШАРоквилл, СШАСиэтл, СШААбу Даби, ОАЭ 14 $1900
ЛюксембургДублин, ИрландияГонолулу, СШААрлингтон, СШАСан-Диего, США 15 $1800
Амстердам, НидерландыСанта-Роза, США Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.