Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика» Пользователь сервиса Reddit с помощью исследовательского портала Numbeo сравнил стоимость аренды жилья в 540 крупнейших городах мире.

В качестве итога своего исследования он составил рейтинг городов исходя из стоимости аренды. Средняя стоимость жилья среди крупнейших городов мира составила $800 в месяц, Москва же оказалась чуть выше в рейтинге. Средняя стоимость аренды жилья в месяц в Москве составила $1050..tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#999;}.tg td {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#444;background-color:#F7FDFA;}.tg th {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#fff;background-color:#26ADE4;}.tg.tg-l711 {border-color:inherit}.tg.tg-us36 {border-color:inherit;vertical-align:top}

№

Стоимость аренды

Город, страна

1 $3500

2 $3400

Гамильтон ( Бермуды ), США 3 $3050

Сан-Хосе (Калифорния), США 5 $2450

Беркли, СШАБостон, США 7 $2350

Вашингтон, США 9 $2200

СингапурЖенева, ШвейцарияСанта-Барбара, США 10 $2100

11 $2050

12 $2000

Майами , СШАРоквилл, СШАСиэтл, СШААбу Даби, ОАЭ 14 $1900

ЛюксембургДублин, ИрландияГонолулу, СШААрлингтон, СШАСан-Диего, США 15 $1800