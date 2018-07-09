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Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира
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Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» Пользователь сервиса Reddit с помощью исследовательского портала Numbeo сравнил стоимость аренды жилья в 540 крупнейших городах мире.
В качестве итога своего исследования он составил рейтинг городов исходя из стоимости аренды. Средняя стоимость жилья среди крупнейших городов мира составила $800 в месяц, Москва же оказалась чуть выше в рейтинге. Средняя стоимость аренды жилья в месяц в Москве составила $1050..tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#999;}.tg td {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#444;background-color:#F7FDFA;}.tg th {font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:0px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#fff;background-color:#26ADE4;}.tg.tg-l711 {border-color:inherit}.tg.tg-us36 {border-color:inherit;vertical-align:top}
Стоимость аренды
Город, страна
1  $3500
Сан-Франциско, США
2  $3400
Гамильтон (Бермуды), США  3  $3050
Нью-Йорк (Манхэттен), США  4  $2500
Сан-Хосе (Калифорния), США  5  $2450
Гонконг, КНРОкленд, США  6  $2400
Беркли, СШАБостон, США  7  $2350
Лондон, БританияНью-Йорк (Бруклин), США  8  $2250
Вашингтон, США  9  $2200
СингапурЖенева, ШвейцарияСанта-Барбара, США  10  $2100
Лос-Анджелес, СШАСидней, Австралия
11  $2050
Белвью, СШАДоха, КатарДубаи, ОАЭ
12  $2000
Цюрих, ШвейцарияНью-Джерси, СШАИрвин, СШАНью-Йорк (Квинс), США  13  $1950
Майами, СШАРоквилл, СШАСиэтл, СШААбу Даби, ОАЭ  14  $1900
ЛюксембургДублин, ИрландияГонолулу, СШААрлингтон, СШАСан-Диего, США  15  $1800
Амстердам, НидерландыСанта-Роза, США  Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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