Свалка в Люблине — полигон вырос прямо под окнами жилых домов

На территории бывшего завода в Люблине организовали огромную свалку. Полигон неожиданно вырос прямо под окнами жилых домов. Месяц назад местные жители заметили, что к бывшему заводу стали приезжать мусоровозы, но попасть на частную территорию не могли.

В итоге одному из них удалось сделать фотографии гор мусора, который сваливают на пустующих площадях. Они опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Люблино Official». Жители уже написали запросы в прокуратуру и Росприроднадзор, рассказала Business FM экоактивистка Анастасия Пташинская.

Анастасия Пташинская экоактивистка «Где-то около месяца назад, может быть, чуть больше, мне попались записи от разных пользователей, от жителей, о том, что на территорию завода со стороны Егорьевского проезда заезжают мусоровозы. Где-то пару дней назад один из местных жителей опубликовал все-таки во „ВКонтакте“ фотографии. Глава управы сообщил, что мусор свозит организация, которая арендует эти помещения, и до конца года эти договора будут расторгнуты. Соответственно, это что, свалка эта остается до конца года? Никто ничего предпринимать не будет? Местные жители жалуются на то, что есть неприятный запах, у кого-то есть подозрение, что ночью частично что-то там сжигают, либо макулатуру, либо паллеты какие-то деревянные, но так как доступа туда нет, никто проконтролировать не может, мы можем только предполагать это».

Литейно-механический завод принадлежал РЖД и был закрыт четыре года назад. В феврале, по информации газеты «Коммерсантъ», 60 гектаров этой территории выкупили структуры девелоперской группы ПИК . По данным источника издания, сумма сделки составила 4,8 млрд рублей.

Татьяна Гулина-Сейранян пресс-секретарь ГК ПИК «Исторически на территории завода находились предприятия, действовавшие на основании договоров аренды. ПИК территорию завода не выкупал. Эта территория нам не принадлежит. Мы стали fee-девелопером этого жилого проекта на территории несколько месяцев назад. В срочном порядке мы расторгали все договоры аренды, и те договоры, которые уже расторгнуты, те цеха, в которых были арендаторы, с которыми расторгли договоры, там здания уже идут под снос. В теории под снос пойдет весь завод. Некоторые предприятия продолжают работать. У них срок действия договоров действует до конца года. К концу года территория будет полностью очищена под строительство нового жилого проекта, который будет возводить ПИК. А до тех пор, пока арендаторы остаются на территории и продолжают свою деятельность, ПИК установил на площадке систему нейтрализации неприятного запаха. Это все, что мы можем сделать. И как только договоры аренды закончатся, ПИК утилизирует отходы, которые будут оставаться на данной территории».

Стоит отметить, что, по информации газеты «Коммерсантъ», стоимость жилья, построенного на территории свалки, будет стартовать от 130 тысяч рублей за квадратный метр.