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В Госдуму внесли проект, сокращающий сроки размещения гособоронзаказа
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В Госдуму внесли проект, сокращающий сроки размещения гособоронзаказа 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается дополнить статью 6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности государственного заказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники", — говорится в пояснительной записке проекта.
Как поясняют авторы инициативы, принятие законопроекта позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа, а также повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.
"Наименование указанного законопроекта отражает предмет правового регулирования и не противоречит сложившейся нормотворческой практике. Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров Российской Федерации", — также отмечается в документе.
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