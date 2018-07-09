В Госдуму внесли проект, сокращающий сроки размещения гособоронзаказа

"Законопроектом предусматривается дополнить статью 6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности государственного заказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники", — говорится в пояснительной записке проекта.

Как поясняют авторы инициативы, принятие законопроекта позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа, а также повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.