Ещё
Военные завершили работы в приморском селе, где накануне загорелся грузовик со снарядами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные завершили работы в приморском селе, где накануне загорелся грузовик со снарядами 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Интерновости.Ру
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Военные специалисты завершили саперные работы на месте пожара в автомобиле с боеприпасами около села Дружба в Приморском каре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации региона.
"Военные специалисты завершили все необходимые работы в Дружбе, люди вернулись в свои дома. Дорога через населенный пункт открыта для проезда", — рассказали в пресс-службе.
Грузовик «Урал», перевозивший боеприпасы, загорелся в понедельник в 50 км от районного центра, поселка Пограничный, в районе села Дружба. На время ликвидации пожара и его последствий силами военных и полиции было выставлено оцепление, перекрыта дорога. Были также эвакуированы 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей.
Как сообщали в администрации Пограничного района, пострадавших в результате пожара нет, повреждений домов села не обнаружено.
В пресс-службе Восточного военного округа подтвердили, что пожар произошел в грузовике, перевозившем военно-техническое имущество одной из воинских частей Приморья. Машина двигалась на полигон для проведения занятий по боевой подготовке. Командование Восточного военного округа проводит проверку.
ТАСС: последние новости
Консорциум "Немецкая инициатива" сохраняет предложения по финансированию ВСМ Москва-Казань Во Франции открылись курсы по метанию топоров Глава МВД Британии: связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери сложно найти без новых улик
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд212
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение