Жители Краснооктябрьского района принимают песочные ванны

Жители нового дома в Краснооктябрьском районе Волгограда второй день подряд встречают жару с тоненькой струей воды из-под крана.

— Неделю назад в наших трубах каким-то макаром появился песок, — рассказывает Сергей Быстров из дома на улице Аэрофлотская. — С тех пор вода отключается произвольно. Сейчас у нас второй день почти нет воды — если вчера мы могли искупать детей хотя бы под тонкими струйками, то сейчас вынуждены бежать в магазины и за свои деньги покупать бутыли. Обещанного коммунальщиками подвоза воды мы так и не дождались.

По словам местных жителей, уже несколько раз к ним в квартиры постучались сотрудники управляющей компании, которые прочищают фильтры от песка.

— Наша управляющая винит в перебоях компанию «Концессии водоснабжения», а те в свою очередь отчитываются о своей работе. Сегодня обещали, что в 20:00 вода вернется к нам в дом, — уточняет Сергей Быстров. — В назначенное время на «горячей» линии просто перестали брать трубку. Когда мы, наконец, вернемся к цивилизации и сможем без проблем принять ванну, остается вопросом.