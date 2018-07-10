В Краснооктябрьском районе после проверки вновь отключили воду

Произвольная пропажа воды в многоквартирном доме Краснооктябрьского района вызвало интерес надзорных ведомств.

В доме на улице Аэрофлотской контролирующие органы не смогли решить проблему с водой

Около недели назад в трубы водопровода попал песок. С тех пор вода появляется в кранах жильцов лишь периодически.

-Позавчера мы ещё могли искупать детей под тонкими струйками. Со вчерашнего дня мы вынуждены бежать в магазин и за свои деньги покупать бутыли с водой.

По словам волгоградца, кто будет устранять неполадки жильцы понять не могут.

— Обещанного коммунальщиками подвоза воды мы так и не дождались. Соседи говорят, что к ним уже несколько раз приходили сотрудники управляющей компании и прочищали фильтры от песка, — говорит горожанин. — Наша УК винит в перебоях компанию «Концессии водоснабжения», а те в свою очередь только отчитываются о своей работе. Вчера обещали, что в 20:00 вода вернется к нам в дом. Но воду так и не дали.

На телефонные звонки жильца операторы не отвечали.

— Сегодня мы дозвонились до приемной губернатора Волгоградской области . После этого приехала комиссия из контролирующих органов, — говорит Сергей Быстров. — За полчаса до её приезда вода появилась, но к шести часам вечера снова пропала.

Волгоградцы гадают, когда смогут принять ванну и нормально искупать малышей.

— По горячей линии «Концессии водоснабжения» не могут назвать ни сроков устранения проблемы, ни когда будет организован подвоз питьевой воды, — недоумевает волгоградец. — Днём операторы горячей линии говорили, что в 12:00 машина с водой была, но никто из жителей не видел её. А уже после 18:00 другой оператор сказал, что в базе концессии водоснабжения выезд водовоза на наш адрес не отмечен.