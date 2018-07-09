Станки-роботы, металлическая 3D-печать и лазерный раскрой металла — чем удивил «Иннопром»

Сердце промышленности — станки. В современной промышленности — станки-роботы. Самая заметная часть экспозиции «Иннопрома» — именно они. Японские и немецкие. Представители фирм-производителей говорят: в последние два года продажи станков в России растут. Но все равно каждый из них продает всего лишь по несколько десятков станков-роботов в год.

Так что стимулов создавать производство внутри России пока мало. Ну а что же российские производители? Их здесь придется поискать, но кое-что найдется. Михаил Горный, создатель, владелец и директор компании «Лазерный центр» из Санкт-Петербурга

Лазерный раскрой металла — одна из тех технологий, где мы никого не догоняем. Был задел. Установки Михаила Горного мгновенно выполняют гравировку, поэтому их покупают даже ювелиры-индивидуалы. И в то же время изготовляют сверхточные детали для ядерных реакторов и стенты для кардиохирургии. Всего-то работников — меньше 80. Выручка в год — 400 млн рублей. И много лет — на том же месте. Почему?

Михаил Горный создатель, владелец и директор компании «Лазерный центр» из Санкт-Петербурга «Мы ориентированы в основном на российский рынок, а российский рынок очень плохо стимулирован на покупку высокотехнологичного оборудования и вообще на внедрение высоких технологий».

То есть компания скована небольшими размерами внутреннего рынка. А выход на внешний рынок — это уже не технология, а маркетинг, система продаж и обслуживания, все то, чем Михаил Горный — инженер по призванию — заниматься не готов. Да и возможностей нет. Говорит, если бы был хороший покупатель из крупняка, вроде «Ростеха» , может быть и продал бы компанию. Пусть они попробуют.

Из нашего еще обращают на себя внимание создатели так называемой аддитивной технологии. Попросту — это 3D-печать, но уже не из пластика, а из металла. Это совсем новое в технике. Тут у нас тоже свой путь, и, вероятно, возможность, по крайней мере, внутренний рынок обеспечить своими силами, если дело пойдет. Но пока главное в промышленности — это роботы для конвейра, токарные и фрезерные станки-роботы, сверхпроизводительные и сверхточные. А в них главное — это блок ЧПУ — числового программного управления.

Здесь все сплошь иностранное. Специалисты говорят: часть железа для этих станков можно делать в России, но только не блок управления. Это либо японский Fanuc, либо немецкий Siemens — и точка. И вдруг видим — точь в точь как немецкий шкаф с дисплеем и клавиатурой — так выглядит блок ЧПУ — и на нем русскими буквами: СТАНКИН. Так называется наш главный станкостроительный вуз. Михаил Харьков, один из разработчиков блока рассказывает — плагиата здесь нет:

— Вы разбирали, собственно, Fanuc и Siemens на части, чтобы потом создать аналогичное вот это огромное устройство?

— Честно говорят, нет. Мы двигались своим путем. Конечно, мы смотрели на внешний вид этих устройств, но это не самое главное, главное — это математическое обеспечение, софт.

Свой системный блок для станков начали создавать по госзаказу всего три года назад. Цель — обеспечить ВПК современными станками собственного производства. И вот он есть, на вид — похожий. Пойдет ли в серию? Решения нет. Пока.