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Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний
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Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных и газовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителей представители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениями климата.
Высший орган англиканской церкви — генеральный синод постановил: к 2023 году доли в компаниях, работа которых не будет соответствовать положениям Парижского соглашения по климату, должны быть проданы.
За инициативу проголосовали 347 членов синода и всего четверо были против. «Церковь должна играть ведущую роль в безотлагательном вопросе об изменении климата», — говорится в официальном заявлении клириков, сообщает BBC.
Добавим, что недавно англиканская церковь попала в страшный скандал. В Сеть попало видео, на котором священник в компании друга употребляет наркотики и просит вызвать ему проститутку.
На записи видно, как 64-летний Стеннетт Кирби курит тяжелый наркотик и нюхает кокаин в предоставленном ему доме, который содержится англиканской церковью. На шокирующих кадрах он также смотрит порно, обсуждает эскортниц и покупку новой стеклянной трубки для курения, которая «дает лучший приход от крэка». На кадрах, также запечатлен любопытный диалог между священником и его приятелем. Последний спрашивает служителя церкви, счастлив ли он, на что тот отвечает положительно и рассуждает о своей любви к жизни. Сразу после этого диалога священник принимается употреблять кокаин, а в это время на экране телевизора позади клирика воспроизводится порнофильм.
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