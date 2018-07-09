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Вышли в люди. Массовое нашествие змей наблюдается в Северной Осетии
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Вышли в люди. Массовое нашествие змей наблюдается в Северной Осетии 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Настоящее нашествие змей переживают в Северной Осетии. Жители все чаще встречают рептилий на своих участках и в домах, сообщил корреспондент «360».
Незванные гости успели пожаловать ко многим жителями Моздокского района. По словам местных жителей, если раньше змей можно было встретить на берегу реки, на поле или в горах, то теперь они заползают на участки и в дома.
Небывалое нашествие змей в регионе подтверждают и зоологи. Они говорят, что виной резкой активности пресмыкающихся стала жаркая погода. На канал МЧС поступает множество звонков от напуганных жителей.
«В связи с сильным потеплением на территории нашего района наблюдается увеличение ранее незамеченных видов змей. В это время года они очень ядовиты и представляют серьезную опасность для человека», — предупреждает главный специалист Отдела по ГО и ЧС Моздокского района Чермен Колоев.
МЧС республики уже разослало СМС-предупреждения жителям необходимости проявлять бдительность. Сейчас в Моздокском районе создана группа специалистов по отлову змей. В волонтерском движении заработала своя Горячая линия. По звонку змееловы готовы отправиться на место, а специалисты могут по телефону проконсультировать, как вести себя, если рептилия заползла в дом.
По словам зоологов, пресмыкающиеся снова вернутся к более привычным для себя местам обитания подальше от людей, когда спадет жара.
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