В помощь всем изучающим English: 20 английских идиом в веселых иллюстрациях

Американка Тара Лешер (Tara Lesher) — профессиональный детский фотограф, а в 2009 году она получила диплом учителя начальных классов. Тара решила объединить свою любовь к преподаванию с любовью к фотографии и создала серию иллюстраций для распространенных английских фразеологизмов.

Обычно эти выражения сбивают с толку детей, воспринимающих все буквально, и иностранцев, пытающихся овладеть английским языком. Ниже вы найдете 20 забавных иллюстраций для популярных английских идиом и забавные истории, которые скрывают некоторые из них.

Cat Got Your Tongue

Буквально: кошка забрала язык. Значение: язык проглотил, потерял дар речи.

Одна из теорий происхождения этой идиомы гласит, что ее появление связано с девятихвостой плетью, которую называли «кошка» и использовали в одной философской школе для наказания плохих учеников. Тот, кого собрались наказать, от страха не мог вымолвить ни слова. Вторая, более жуткая теория связана с древним восточным обычаем, согласно которому лжецам отрезали языки и скармливали кошкам.

Raining Cats And Dogs

Буквально: идет дождь из кошек и собак. Значение: льет как из ведра.

Существует много гипотез о происхождении этой идиомы. Наиболее красочная из них такая: в Средневековье крыши домов в Англии обычно были покрыты толстым слоем соломы и были особенно привлекательным местом для котов, собак и других небольших животных (видимо, из-за того, что этот материал лучше сохранял тепло). Во время проливных дождей животные иногда соскальзывали и падали вниз, а англичане стали ассоциировать сильный дождь с падающими котами и собаками, отсюда и выражение it’s raining cats and dogs.

Teacher’s Pet Буквально: учительский питомец. Значение: любимчик учителя.

Couch Potato

Буквально: диванная картошка. Значение: лежебока, домосед, бездеятельный и безынициативный человек, поглощающий фастфуд, тупо пялясь в экран планшета, ноутбука, телефона, компьютера и, конечно же, телевизора.

Идиома появилась в повседневном английском с легкой руки американского писателя Джека Минго, который опубликовал в 1979 году сборник юмористических очерков «The Official Couch Potato Handbook» — «Официальное руководство по безделью».

Waiting In The Wings

Буквально: ожидание на крыльях. Значение: ждать своего часа, быть наготове, «на низком старте».

В данном случае происхождение идиомы связано с театром: «крылом» называют ту часть сцены, которая закрыта кулисой, и именно там в нетерпении ждут своей следующей сцены актеры.

Heard It Through The Grapevine

Буквально: услышал через виноградную лозу. Значение: узнал по слухам, через сарафанное радио.

Эта идиома появилась благодаря изобретению телеграфа и сборщикам урожая. Вот ее история: первая общественная демонстрация работы телеграфа была проведена в 1844 году Сэмюэлем Морзе, и прибор получил всеобщее одобрение как эффективный способ передачи информации. Однако вскоре выяснилось, что даже самые, казалось бы, свежие новости, передаваемые по телеграфу, бывали уже известны некоторым общинам, чаще всего — сборщикам урожая. Таким образом, банальные слухи иногда были эффективнее революционного устройства.

Wish Upon A Star

Буквально: желать на звезде. Значение: загадывать заветное желание на первую звезду, очень чего-то хотеть и мечтать, чтобы это сбылось.

Во времена античности римляне поклонялись Венере, богине любви. Именно эта планета первая появляется на небосклоне большую часть года, и многие загадывали свои заветные желания, молясь Венере об их исполнении.

Crocodile Tears

Буквально: крокодиловы слезы. Значение: то же, что и в русском языке — фальшивое проявление жалости коварного человека, который горюет над тем, кого, как правило, сам же и погубил.

Существует поверье, что крокодил плачет от «жалости», поедая свою жертву. Оно появилось не на пустом месте: во время поедания пищи у крокодила из глаз действительно вытекает жидкость, похожая на слезы.

In Hot Water

Буквально: в горячей воде. Значение: попасть в затруднительное положение, быть в беде.

Cost An Arm And A Leg Буквально: стоит руку и ногу. Значение: стоить очень дорого, баснословных денег, иметь заоблачный ценник.

США первое использование этого фразеологизма зафиксировано после Второй мировой войны, в 1949 году, в газете The Long Beach Independent. Принято считать, что идиому вызвали к жизни военные реалии, когда было много сообщений о военнослужащих, потерявших конечности на войне и заплативших, таким образом, очень высокую цену за победу в войне.

Straight From The Horse’s Mouth

Буквально: прямо из лошадиного рта. Значение: из первых уст, из надежного источника.

Urban Dictionary поясняет, что это выражение связано с байкой про скачки: лошадь знает лучше всех, собирается ли она приходить первой к финишу, а значит, и советоваться о ставках нужно не с жокеем или тренером, а прямиком заглядывать лошади в рот.

Beauty Is Only Skin Deep

Буквально: красота не глубже кожи. Значение: с лица воды не пить, красота обманчива, нельзя судить по наружности.

Это старинная английская пословица, первое письменное упоминание которой относится к 1613 году.

Shirt Off Your Back

Буквально: снять рубашку со спины. Значение: отдать последнюю рубашку.

Saved By The Bell

Буквально: спасенный звонком, с помощью колокольчика. Значение: избежать чего-то плохого в самый последний момент.

Есть несколько версий о происхождении этого выражения. Основная, конечно же, связана со спортом, а именно с боксом, когда чуть было не проигравшего боксера спасает звонок, оповещающий об окончании раунда.

Также раньше на свежую могилу ставили колокольчик, и если человек был похоронен живым, то вертелся в гробу, и вибрация передавалась колокольчику на могиле. Существовал специальный ночной сторож, его смена называлась graveyard shift (это название до сих пор существует, так называется ночная смена до 8 утра). В его обязанности входил обход кладбища и особое наблюдение за свежими могилами.

Frog In My Throat

Буквально: лягушка в горле. Значение: ком в горле, ощущение, когда простыл и сложно говорить.

Эта американская идиома в ходу с конца XIX века: впервые она была напечатана в 1847 году в книге американского священника Харви Ньюкомба «Как быть мужчиной» и обозначала невозможность говорить из-за смущения. Но часто это выражение обозначает именно последствия простуды, когда человек из-за больного горла звучит как лягушка.

Bull In A China Shop

Буквально: бык в магазине фарфора. Значение: неуклюжий и бестактный человек, как слон в посудной лавке.

В Лондоне в XVII столетии проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Один из торговцев плохо привязал своего бычка, и тот, освободившись, решил немного прогуляться. Так получилось, что он забрел в расположенный неподалеку от ярмарки китайский магазинчик, в котором продавался очень красивый и дорогой фарфор. Неуклюжее животное перебило практически весь товар. С тех пор и повелось называть неуклюжих людей «бычками в магазине фарфора».

All Ears

Буквально: все уши. Значение: навострить уши, внимательно слушать.

Fish Out Of Water

Буквально: рыба без воды. Значение: чувствовать себя не в своей тарелке.

Mind Your Own Beeswax

Буквально: следи за собственным пчелиным воском. Значение: не суй свой нос в чужой вопрос.

Эта американская идиома уходит своими корнями в те времена, когда женщины плавили дома воск, чтобы отлить свечи. Если бы хозяйка замешкалась, воск (а в худшем случае — огонь) оказался бы на плите и одежде.

Big Wig Буквально: большой парик. Значение: большая шишка, важная персона.

Этот английский фразеологизм связан с временами, когда знать носила большие парики.