Колташов: Мэй хочет выйти из ЕС так, чтобы в нем остаться 

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. Топ-1: Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России на 9% Василий Колташов: Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России на 9%. Он так же добавил, что рост ВВП в России составляет 2%.
По поводу ВВП можно согласиться, но что касается роста реальных зарплат на 9%, это, конечно, выглядит, по меньшей мере, странно. Мне кажется, никто из работающих россиян не фиксирует такого роста зарплат, который видит Антон Силуанов. Но, ему помогают эксперты Росстата, которые тут же подтвердили его цифры своими цифрами. Они пришли к выводу, что 40% взрослого, трудоспособного населения страны имеют лишний вес, и причина этого кроется в избыточном питании.
Топ-2: Хорватский футбольный союз призвал игроков национальной сборной быть осторожней в высказываниях Василий Колташов: Хорватский футбольный союз обратился к игрокам национальной сборной с просьбой воздерживаться от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические. Напомним, после выхода в полуфинал турнира автор второго гола в матче с командой России защитник Домага Вида произнёс фразу «Слава Украине», а Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине.
Он сделал это заявление так эмоционально, что вызвал еще более эмоциональную реакцию россиян, которые сразу поняли, что имеют дело с заклятым врагом.
Топ-3: Мэй назначила нового министра по Brexit Василий Колташов: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по Brexit. Его предшественник, Дэвид Дэвис подал в отставку в знак протеста, о чем стало известно ночью 8 июля.
Вообще, Тереза Мэй держит курс на то, чтобы так выйти из Европейского Союза, чтобы остаться в нем. Она уже заявила, что с ЕС необходимо заключить соглашение о свободной торговле, в результате которого, фактически, Великобритания остается в Евросоюзе. Для консервативных британских финансистов это может выглядеть довольно интересно, но Германия в этой ситуации, все равно, выигрывает. Капиталы продолжат покойно перемещаться из Лондона во Франкфурт, британская экономика никаких успехов не сделает, ЕС фунт от возможного в перспективе ослабления защищать не будет. И, вообще, Тереза Мэй никакого вызова Германии на континенте не бросает, а только честно и последовательно борется с Россией.
Топ-4: Москва будет требовать от Лондона доказательств якобы причастности к инциденту в Эймсбери Василий Колташов: Москва будет требовать от Лондона доказательств якобы причастности российской стороны к инциденту в Эймсбери. Об этом заявил постоянный представитель страны при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин. Напомним, после инцидента с отравлением двух человек 4 июля западные СМИ и британские власти вновь назвали Россию виновной в произошедшем.
Требование, на мой взгляд, абсолютно правильное и законное, поскольку Великобритания явно злоупотребляет с русской угрозой. Злоупотребляет настолько, что это кажется странным даже ее союзникам: тому же Вашингтону, со стороны которого явно меньше ненависти и обвинений.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.