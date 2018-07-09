Колташов: Мэй хочет выйти из ЕС так, чтобы в нем остаться

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. Топ-1: Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России на 9% Василий Колташов: Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России на 9%. Он так же добавил, что рост ВВП в России составляет 2%.

По поводу ВВП можно согласиться, но что касается роста реальных зарплат на 9%, это, конечно, выглядит, по меньшей мере, странно. Мне кажется, никто из работающих россиян не фиксирует такого роста зарплат, который видит Антон Силуанов. Но, ему помогают эксперты Росстата , которые тут же подтвердили его цифры своими цифрами. Они пришли к выводу, что 40% взрослого, трудоспособного населения страны имеют лишний вес, и причина этого кроется в избыточном питании.

Топ-2: Хорватский футбольный союз призвал игроков национальной сборной быть осторожней в высказываниях Василий Колташов: Хорватский футбольный союз обратился к игрокам национальной сборной с просьбой воздерживаться от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические. Напомним, после выхода в полуфинал турнира автор второго гола в матче с командой России защитник Домага Вида произнёс фразу «Слава Украине », а Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине.

Он сделал это заявление так эмоционально, что вызвал еще более эмоциональную реакцию россиян, которые сразу поняли, что имеют дело с заклятым врагом.

Топ-3: Мэй назначила нового министра по Brexit Василий Колташов: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по Brexit. Его предшественник, Дэвид Дэвис подал в отставку в знак протеста, о чем стало известно ночью 8 июля.

Вообще, Тереза Мэй держит курс на то, чтобы так выйти из Европейского Союза , чтобы остаться в нем. Она уже заявила, что с ЕС необходимо заключить соглашение о свободной торговле, в результате которого, фактически, Великобритания остается в Евросоюзе. Для консервативных британских финансистов это может выглядеть довольно интересно, но Германия в этой ситуации, все равно, выигрывает. Капиталы продолжат покойно перемещаться из Лондона во Франкфурт, британская экономика никаких успехов не сделает, ЕС фунт от возможного в перспективе ослабления защищать не будет. И, вообще, Тереза Мэй никакого вызова Германии на континенте не бросает, а только честно и последовательно борется с Россией.

Топ-4: Москва будет требовать от Лондона доказательств якобы причастности к инциденту в Эймсбери Василий Колташов: Москва будет требовать от Лондона доказательств якобы причастности российской стороны к инциденту в Эймсбери. Об этом заявил постоянный представитель страны при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин . Напомним, после инцидента с отравлением двух человек 4 июля западные СМИ и британские власти вновь назвали Россию виновной в произошедшем.

Требование, на мой взгляд, абсолютно правильное и законное, поскольку Великобритания явно злоупотребляет с русской угрозой. Злоупотребляет настолько, что это кажется странным даже ее союзникам: тому же Вашингтону, со стороны которого явно меньше ненависти и обвинений.

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