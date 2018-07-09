МВД Узбекистана повысит эффективность мер безопасности в аэропортах

ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости . Эффективность мер безопасности в аэропортах Ташкента и основных туристических центров Узбекистана — Самарканде, Бухаре Ургенче будет повышена, соответствующий проект постановления президента страны обнародован в понедельник.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика постановления — МВД страны — документ вступит в силу с 1 августа.

"Принять меры по дальнейшему повышению качества и эффективности услуг, оказываемых пассажирам, а также обеспечению безопасности в международных аэропортах «Ташкент» имени Ислама Каримова , «Самарканд», «Бухара» и «Ургенч», — говорится в тексте документа.

Постановлением предусматривается строительство контрольно-проверочных постов на первичном рубеже привокзальной площади этих аэропортов и одновременное сокращение постов на входах и выходах в аэровокзальные комплексы.

Новые посты будут оснащены современными металлодетекторами, интроскопами, газоанализаторами и детекторами радиоактивных веществ для проведения предварительной проверки пассажиров, их ручной клади и багажа.

Кроме того, в аэропортах будет увеличено число кинологов со служебно-розыскными собаками, а на въездах на автостоянки установлены средства видеонаблюдения с высоким разрешением, указывается в документе.

Великобритания, Германия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Франция и Швейцария. На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, устанавливающее в целях активизации туристического потока с 15 июля порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из страны через пункты пропуска иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана, в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток. Документом установлен перечень 101 страны, для граждан которых вводится безвизовый режим временного пребывания. В частности, в него вошли Австралия

В соответствии с постановлением, для безвизового въезда необходимо также предъявить авиабилет в третью страну, а перевозчик должен своевременно предоставить пограничному ведомству Узбекистана предварительную информацию о пассажирах.