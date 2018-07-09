«В этом фото весь Владивосток»

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали очень «характерную» для Владивостока фотографию, которая, по мнению авторов, очень многое говорит о столице Приморья, сообщает PRIMPRESS.

«В этом весь Владивосток», — подписали снимок авторы.

На фотографии представлены мусорные кучи, а над ними табличка, запрещающая свалку мусора и обещающая за нарушение крупный штраф. «Вот если на данном плакате вместо штрафа было написано „лопатой по лицу“, возможно, это бы возымело какое-то действие», — пишут интернет-пользователи.