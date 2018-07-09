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В Китае успешно разработали ракету с двигателем на метане и жидком кислороде
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В Китае успешно разработали ракету с двигателем на метане и жидком кислороде 

Свободная пресса 5 часов назад
В Китае завершены работы по проектированию системы средней ракеты с двигателем на метане и жидком кислороде «Чжуцюэ-2», которая является крупнейшей в стране ракетой, разработанной коммерческой компанией.
Планируется, что к 2019 году будут завершены все наземные испытания, а к 2020 году совершён первый полёт, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, «Чжуцюэ-2» станет первой в Китае ракетой среднего типа. Ожидается, что по провозной способности «Чжуцюэ-2» обойдет ракету-носителя Falcon 9 американской компании Space X. По пропускной способности ракета является третьей в мире и первой в Китае.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае завершилось испытание системы перехвата дронов.
Справка «СП»
Базовая модель «Чжуцюэ-2» — это двухступенчатая ракета-носитель на жидкости. Диаметр ракеты составляет 3.35, длина — 48.8 м, общий вес — 216 тонн, совокупная тяга взлета — 268 тонн. Ракета способна одновременно поднять два спортивно-утилитарных автомобиля в космос.
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