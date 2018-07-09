Специальные подразделения по борьбе с БЛА в ходе учения прикрыли колонну мотострелков при совершении марша в Сибири

В районе сосредоточения мотострелки выполнят комплекс мероприятий по обеспечению обороны, маскировке военной техники и противодействию диверсионно-разведывательных группам условного противника.

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области , подняты по тревоге и переброшены в район проведения тактического учения. Прикрытие мотострелков при передвижении обеспечили сводные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Мотострелки отработали действия по приведению высшие степени боевой готовности. Они включают в себя получение оружия и экипировки, выполнение комплекса мероприятий по подготовке военной техники и вооружения к боевому применению. После этого военнослужащие совершили 40-километровый марш в район сосредоточения. Во время движения колонны техники специальные подразделения отразили атаку БЛА условного противника, применив средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В районе сосредоточения мотострелки выполнят комплекс мероприятий по обеспечению обороны, маскировке военной техники и противодействию диверсионно-разведывательных группам условного противника.

На учение привлечены около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.