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Насыщенная жизнь и комфортная среда — новый тренд застройщиков. «Инград» регулярно организует праздники для жителей
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Насыщенная жизнь и комфортная среда — новый тренд застройщиков. «Инград» регулярно организует праздники для жителей 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Создание комфортной среды для проживания и традиций добрососедства — таким принципом все чаще стали руководствоваться компании‐застройщики жилья в Подмосковье. Забота о жителях не заканчивается только на строительстве и обслуживании домов. Девелоперская компания «Инград» активно организует культурную жизнь в своих микрорайонах. Эти выходные для жителей квартала «Новое Медведково» в Мытищах прошли под эгидой старинного русского праздника Ивана Купалы.
У нас всё время проходят какие-то праздники, объявления за несколько дней у подъезда висят. Мы с дочкой и ее подружкой плели венки, играли в игры
Житель дома
Выходя во двор, жители проспекта Астрахова в квартале «Новое Медведково» уже не удивляются. Праздники здесь любят, к ним привыкли: варенье здесь варят всем двором, вместе сажают цветы под окнами, отмечают Широкую Масленицу.
В эти выходные праздник Ивана Купалы стал главным событием для жителей современного квартала. В цветочной лавке сформировалась очередь из желающих сплести себе венок, традиционный атрибут праздника летнего солнцестояния. Тут же и мастер-класс по изготовлению саше для желающих изготовить собственные домашние ароматы из полевых трав. На праздник Ивана Купалы для детей организовали отдельную программу: фото в сказочном лесу, костюмированное шоу и возможность поучаствовать в тематических играх, разве что костёр разжигать не стали — техника безопасности. По соседству располагается 33-я лингвистическая гимназия, которую «Инград» построил и сдал с опережением на год. Это еще один фактор комфортной жизни от социально ориентированного застройщика — наличие собственной инфраструктуры.
Делать жизнь людей ярче и комфортнее — новый тренд компаний-застройщиков в Подмосковье. Чтобы районы были не просто спальными, а жили насыщенной жизнью современного города, чтобы семьи проводили время вместе, знакомились с соседями, а дети дружили. Праздник Ивана Купалы совпал с открытием современного офиса продаж — ведь впереди строительство новой очереди квартала. Микрорайон растёт и всё больше жителей Подмосковья выбирают не просто квартиру, а дом с собственной атмосферой, традициями и праздниками.
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