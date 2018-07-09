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Марез не поехал на предсезонный сбор с «Лестером»
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Марез не поехал на предсезонный сбор с «Лестером» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез не поехал на предсезонный сбор во Францию, а остался в Англии с разрешения клуба. Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун.
Ранее сообщалось, что «Лестер» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Мареза.
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