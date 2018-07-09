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В Тюменской области стартовала юнармейская лагерная смена «Роза ветров»
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В Тюменской области стартовала юнармейская лагерная смена «Роза ветров» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней приняли участие отряды из Ишимского, Тюменского, Ялуторовского районов, городов Тюмень и Ялуторовска.
Впервые на базе загородного лагеря «Роза ветров» (Тюменская обл. ) открылась лагерная смена Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сюда приехали отряды из Ишимского, Тюменского, Ялуторовского районов, городов Тюмень и Ялуторовска.
На торжественном построении ребят приветствовали помощник военного комиссара Тюменской области по патриотической работе полковник запаса Сергей Русаков, председатель комитета по молодежной политике администрации города Ялуторовска Лариса Жукова.
На церемонии открытия звучали стихи и песни о России. Право поднять Государственный флаг Российской Федерации и флаг Тюменской области было предоставлено отличникам подготовки к военной службе Артемьеву Александру и Скиба Анастасии. В заключение торжественного открытия смены была сделана фотография на память.
Вечером все взводы собрались на вечер знакомств «Разрешите представиться». Ребята подготовили творческие визитки, в которых рассказали о себе. В рамках конкурса была проведена и викторина, связанная с деятельностью движения «Юнармия».
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