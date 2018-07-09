В Тюменской области стартовала юнармейская лагерная смена «Роза ветров»

Ялуторовска. В ней приняли участие отряды из Ишимского, Тюменского, Ялуторовского районов, городов Тюмень

Впервые на базе загородного лагеря «Роза ветров» ( Тюменская обл. ) открылась лагерная смена Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сюда приехали отряды из Ишимского, Тюменского, Ялуторовского районов, городов Тюмень и Ялуторовска.

На торжественном построении ребят приветствовали помощник военного комиссара Тюменской области по патриотической работе полковник запаса Сергей Русаков , председатель комитета по молодежной политике администрации города Ялуторовска Лариса Жукова

На церемонии открытия звучали стихи и песни о России . Право поднять Государственный флаг Российской Федерации и флаг Тюменской области было предоставлено отличникам подготовки к военной службе Артемьеву Александру и Скиба Анастасии. В заключение торжественного открытия смены была сделана фотография на память.

Вечером все взводы собрались на вечер знакомств «Разрешите представиться». Ребята подготовили творческие визитки, в которых рассказали о себе. В рамках конкурса была проведена и викторина, связанная с деятельностью движения «Юнармия».