МЧС получила подземные реанимобили для спасения шахтеров

Как сообщил журналистам замдиректора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Константин Кондаков, в последнее время переоснащение горноспасательных подразделений идет за счет отечественных новинок. Например, те автомобили, о которых шла речь, созданы на базе «КАМАЗов».

Кондаков рассказал о мобильной установке, которая не имеет аналогов в мире. Она была продемонстрирована в прошлом году на VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017.

Это подземный реанимобиль, воздух извне в модуль не попадает. Запаса сжатого воздуха в баллонах в среднем хватит на 12 часов. Там имеется уникальный кровезаменитель «Перфторан», способный насыщать организм кислородом. Благодаря ему можно спасти шахтеров при поражении органов дыхания.

Чтобы облегчить доставку спасательного инструмента в случае ЧС, к некоторым шахтам проведены монорельсовые дороги. На пресс-конференции Константин Кондаков привел конкретный пример с прокладкой такой дороги в Кемеровской области

По словам Кондакова, горноспасателям поставлены также 794 изолированных дыхательных комплекса. Если стандартный аппарат позволяет горноспасателю работать в условиях полной загазованности около одного часа, то новые комплексы позволяют работать до 4 часов.

А это критически важно, поскольку, скажем, в шахте " Распадской " протяженность горных выработок достигает 230 километров и со стандартным дыхательным аппаратом горноспасателю больше времени пришлось бы потратить на дорогу, а не на поиски. Так что новые дыхательные аппараты существенно увеличат возможности по спасению.

Помимо них есть и пожарные респираторы, в которых спасатель может работать до 8 часов.

Кроме того, в горноспасательные подразделения поставлены 40 тепловизоров. И, наконец, гордость конструкторской мысли — газоанализаторы. Если стандартные интерферометры способны улавливать два вида газа, то новые — 4 основных вида рудничных газов, помимо метана и углекислого газа еще угарный газ и кислород.

Также в горноспасательных подразделениях были полностью переоснащены контрольно-испытательные лаборатории. В них появились хроматографы, которые позволяют определять наличие в воздухе любых концентраций опасных газов. Появилась возможность на месте отбирать пробы воздуха и проводить более глубокий анализ воздушной смеси и на его основе выстраивать тактику спасательной операции.