Ещё
МЧС получила подземные реанимобили для спасения шахтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС получила подземные реанимобили для спасения шахтеров 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Как сообщил журналистам замдиректора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Константин Кондаков, в последнее время переоснащение горноспасательных подразделений идет за счет отечественных новинок. Например, те автомобили, о которых шла речь, созданы на базе «КАМАЗов».
Кондаков рассказал о мобильной установке, которая не имеет аналогов в мире. Она была продемонстрирована в прошлом году на VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017.
Это подземный реанимобиль, воздух извне в модуль не попадает. Запаса сжатого воздуха в баллонах в среднем хватит на 12 часов. Там имеется уникальный кровезаменитель «Перфторан», способный насыщать организм кислородом. Благодаря ему можно спасти шахтеров при поражении органов дыхания.
Чтобы облегчить доставку спасательного инструмента в случае ЧС, к некоторым шахтам проведены монорельсовые дороги. На пресс-конференции Константин Кондаков привел конкретный пример с прокладкой такой дороги в Кемеровской области.
По словам Кондакова, горноспасателям поставлены также 794 изолированных дыхательных комплекса. Если стандартный аппарат позволяет горноспасателю работать в условиях полной загазованности около одного часа, то новые комплексы позволяют работать до 4 часов.
А это критически важно, поскольку, скажем, в шахте "Распадской" протяженность горных выработок достигает 230 километров и со стандартным дыхательным аппаратом горноспасателю больше времени пришлось бы потратить на дорогу, а не на поиски. Так что новые дыхательные аппараты существенно увеличат возможности по спасению.
Помимо них есть и пожарные респираторы, в которых спасатель может работать до 8 часов.
Кроме того, в горноспасательные подразделения поставлены 40 тепловизоров. И, наконец, гордость конструкторской мысли — газоанализаторы. Если стандартные интерферометры способны улавливать два вида газа, то новые — 4 основных вида рудничных газов, помимо метана и углекислого газа еще угарный газ и кислород.
Также в горноспасательных подразделениях были полностью переоснащены контрольно-испытательные лаборатории. В них появились хроматографы, которые позволяют определять наличие в воздухе любых концентраций опасных газов. Появилась возможность на месте отбирать пробы воздуха и проводить более глубокий анализ воздушной смеси и на его основе выстраивать тактику спасательной операции.
Российская Газета: последние новости
Леонид Радзиховский: Время не на стороне Трампа Олег Кожемяко: Мост на Сахалин позволит "прорубить окно" в АТР ВС разъяснил, за что нужно платить нотариусу при оформлении наследства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу34
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова52
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение