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В Тольятти обсудят стратегию социально-экономического развития города до 2030 года
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В Тольятти обсудят стратегию социально-экономического развития города до 2030 года 

Волга Ньюс 5 часов назад
Как сообщает сайт горадминистрации, в работе сессии примут участие представители областного правительства и городской администрации, глава Тольятти Сергей Анташев, депутаты гордумы Тольятти, муниципальных учреждений и предприятий, научно-образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций.
Стратегические сессии в муниципальных образованиях Самарской области проводятся по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Данная работа организована областным правительством в рамках подготовки к проведению областных итоговых сессий по разработке региональных и муниципальных документов стратегического планирования.
В рамках стратегической сессии будут сформированы пять экспертных групп, соответствующих выделенным ранее ключевым приоритетам развития города:
"Социальная сфера и человеческий капитал",
"Промышленность и предпринимательство",
"Градостроительство, городская среда и инфраструктура",
"Экология и устойчивое развитие",
"Управление развитием".
В ходе муниципальной сессии представителями ФГБОУ ВО РАНХиГС будет представлен для обсуждения предварительный проект стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года.
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