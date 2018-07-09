Спекулянты начали продавать спонсорские билеты на ЧМ‐2018. Они зарабатывают сотни тысяч рублей за счет РЖД и McDonald's

Спонсорские билеты на матчи чемпионата мира по футболу стоимостью в сотни тысяч рублей появились в Сети. Спекулянты просят не менее 180 тысяч рублей за билеты, которые FIFA предоставила Российским железным дорогам , McDonald`s и «Альфа‐Банку». В разговоре с «360» представители компаний ответили, что организации не имеют отношения к нелегальной продаже билетов.

Например, вот так выглядит билет на финал чемпионата мира, который состоится 15 июля в «Лужниках». Игра начнется в 17:30. На билете написана цена за вторую категорию — 710 американских долларов. В рублях это 44,5 тысячи. Под адресом проведения матча напечатано слово — McDonald`s. Примечательно, что пользователи продают такой «спонсорский» билет за 180 тысяч рублей.

«К сожалению, я не могу прокомментировать, пока не выясню детали по этим билетам», — сказали «360» в McDonald`s.

Источник фото: телеканал «360»

Билеты, предназначенные для РЖД, продают дороже — за 250 тысяч рублей. Причем это не VIP-билеты, а первой категории. Если болельщик хочет взять более удобные места, то придется заплатить куда больше. Но точную сумму «360» выяснить не удалось.

В РЖД отметили, что компания не в курсе билетов, которые нелегально продают спекулянты.

«ОАО «РЖД» не занимается продажей билетов FIFA. Соответствующие вопросы следует адресовать компетентным органам», — сказали в пресс-службе РЖД.

Так выглядят «именные» билеты РЖД. Можно заметить, что их официальная цена — 66 тысяч рублей за первую категорию.

Источник фото: телеканал «360»

Неофициально можно приобрести билеты от «Альфа-Банка» . Цена — 45 тысяч рублей за билет первой категории на полуфинал 11 июля. Сколько стоит билет «Альфа-Банка» у спекулянтов — неизвестно. Получить оперативный ответ кредитной организации «360» не удалось.

Источник фото: телеканал «360»

Сами продавцы уверяют, что у покупателя не будет проблем с этими билетами. По их словам, «спонсорские — лучше, чем именные».

В любом случае, FIFA действительно сотрудничает с вышеуказанными компаниями. То есть организации являются спонсором чемпионата мира по футболу в России . Каждой компании выделили определенное число билетов, которые они могли разыграть среди своих клиентов.

Например, «Альфа-Банку» выделили три тысячи билетов, а McDonald`s в районе тысячи — по крайней мере такое количество людей указано на сайте компании в разделе о победителях акции. Информацию по поводу числа билетов для РЖД найти не удалось. Известно, что в рамках ЧМ-2018 железнодорожники организовали бесплатный проезд для болельщиков.

Спонсорские программы FIFA разделены на три уровня. Помимо региональных спонсоров есть глобальные партнеры FIFA. Это Adidas, Coca-Cola , китайская компания Wanda Group, «Газпром» , Hyundai и Kia Motors, Qatar Airways и Visa . Кроме того, статус глобального спонсора чемпионата мира получили производитель пива Bud, китайские компании Hisense и Vivo.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал «360», что перепродажа билетов как от физических, так и от юридических лиц незаконна в соответствии с российским законодательством об административных правонарушениях.

«Любая продажа билетов должна осуществляться в соответствии с правилами FIFA — через сайт FIFA. И цены контролируются и устанавливаются FIFA, поэтому если какие-то билеты продаются вопреки этим правилам, то это носит незаконный характер, потому что иначе должен быть договор с FIFA о продаже этих билетов», — сказал Алексеев.

В соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ за незаконную перепродажу билетов предусмотрена административная ответственность как на физических лиц, так и на юридических лиц. Вплоть до приостановления деятельности и штрафов от миллиона до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц.

«На физических лиц за незаконную перепродажу предусматривается ответственность от 20-ти до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей. И для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ответственность увеличивается вплоть до миллиона-1,5 миллиона рублей штрафа, а также приостановление деятельность юридического лица на срок до 90 суток», — подчеркнул специалист.

По его словам, в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году в России было много прецедентов о нарушении правил продажи билетов. «Что касается ЧМ-2018, уже несколько раз привлекались к ответственности и физические лица, и юридические, но большого распространения это не получило, потому что технически перепродажа билетов довольно сложна», — заключил Алексеев.