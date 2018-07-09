В Новокузнецке прошёл фестиваль робототехники

Также прошла битва роботов «Наковальня» с участием четырёх команд.

Посетители могли ознакомиться с достижениями последних лет. К примеру, гостей встречал робот, способный общаться как живой человек.

RT на русском: последние новости

Футболист сборной Хорватии Ракитич был удивлён, что Иньеста начинал матч с Россией в запасе сборной Испании

В полиции заявили о низком уровне риска для жителей Уилтшира после известия о смерти Стерджесс

Как в XIX веке американцы «помогли» Японии отказаться от политики изоляционизма