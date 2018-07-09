В Новокузнецке прошёл фестиваль робототехники 

В Новокузнецке состоялся фестиваль робототехники «Робокузнецк», сообщает «ВашГород.ру».
Посетители могли ознакомиться с достижениями последних лет. К примеру, гостей встречал робот, способный общаться как живой человек.
Также прошла битва роботов «Наковальня» с участием четырёх команд.
«Экономика в будущем связана с цифрой, с кибернетикой, роботизацией. А это такая пред-профориентация. Ребята благодаря «Робокузнецку» могут попробовать себя в новой профессии», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму прошёл фестиваль исторической реконструкции «На перекрёстке цивилизаций».