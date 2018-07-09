C 10 июля ограничат движение большегрузов на участке М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля транспорту с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м запретят проезжать участок автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области — от Сызрани до Жигулевска (с 890 по 943 км) — в период с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 18:30 по местному времени ежедневно.

Участок от Жигулевска до н. п. Зеленовка (с 943 по 981 км) будет закрыт для проезда большегрузов в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Как сообщает сайт ФКУ «Поволжуправтодор», данная мера вводится в связи с повышенной интенсивностью движения транспортных средств на участке федеральной дороги М-5 «Урал» и многочисленными обращениями граждан, проживающих вблизи строящейся транспортной развязки на 974-м км в Тольятти . Ограничение будет действовать до окончания строительства объекта (III квартал 2019 г.).