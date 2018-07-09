«Газпром» приказал снести дом: владениям миллионов россиян угрожают трубы

Прошел ровно год с момента Прямой линии, на которой глава нашего государства произнес слова в защиту граждан, живущих по соседству с нефтегазовыми магистралями. Он призвал «оставить людей в покое, позаботиться о безопасности» и дал распоряжение правительству о пересмотре законодательства. Однако за это время в покое, похоже, оставили не людей, а саму проблему! Законопроекты футболят из одного кабинета в другой, потому что все упирается в деньги. Кто конкретно заплатит за разрешение конфликта?

Суды принимают неоднозначные решения по большей части в интересах монополий. А люди по-прежнему подвергаются опасности.

Напомним суть проблемы. Миллионы частных домовладений по всей стране оказались в зоне минимальных расстояний (ЗМР) — зоне поражения в случае аварии на трубопроводе. Эти расстояния предусмотрены законодателем в строительных нормах и не допускают возведения магистральных трубопроводов (МТ) в опасной близости от населенных пунктов, мест массового скопления людей. Спустя десятилетия со времен строительства нефтегазовых магистралей выяснилось, что ЗМР нарушены.

Территории населенных пунктов, садовых товариществ оказалась по соседству с трубами. По закону ущерб, причиненный ЧП на трубе, компенсирует эксплуатирующая организация. Чтобы избежать материальной ответственности, владельцы МТ стали массово обращаться в суды. Они требовали сноса строений, расположенных в пределах ЗМР. Увы, большинство вердиктов Фемиды по стране вынесены в пользу нефтегазовых монополий. Иски удовлетворены, дома приговорены к сносу. Это, естественно, возмутило людей. Волна негодования граждан дошла до руководителя государства.

На Прямой линии с президентом летом прошлого года прозвучал вопрос от челябинской дачницы о справедливости таких решений. В своем ответе гарант Конституции пообещал народу сделать все возможное, тогда же и прозвучала знаменитая путинская фраза: «Оставьте людей в покое».

Тогда же президент дал распоряжение правительству оценить масштаб бедствия (посчитать пострадавших) и поработать с законодательством. Пошли слухи о некоем моратории на подачу исков о сносе. Нефтегазовые компании действительно притормозили подачу новых заявлений. А те, что были в судебном производстве, оставили без рассмотрения (причина — неявка истцов). Но часть споров все же завершилась решением не в пользу граждан.

Движуха или задвижуха?

В кабинетах Госдумы и профильных министерств началась движуха по «улучшению» законодательства. Сценарий многочисленных совещаний был не нов: темные силы (нефтегазовое лобби) боролись со светлыми (теми, кто за людей). Каждый тянул одеяло на себя, возражая и сопротивляясь. Надо также понимать, какова цена вопроса — за что дерутся монополисты.

Если учесть протяженность сетей МТ (266 тысяч км) и площадь необходимых земельных участков под ЗМР, получается величина, превышающая 14 миллионов га! Понимая, что эти трубопроводы располагаются на ценных землях сельхозназначения, населенных пунктов, заповедников, суммы могут достигать астрономических размеров. Вот это имущество нужно подарить «бедным» капиталистам?! Или люди сгорят заживо? Можно только догадываться, какой дым шел в кабинетах при обсуждении трубопроводного вопроса.

Кто победил, сказать трудно. Ситуация коренным образом пока не изменилась. Сложилось впечатление, что все чего-то ждут: то ли окончания чемпионата мира по футболу, то ли, не дай бог, ЧП, аналогичного трагедии в Кемерове . Совершенно очевидно, что необходимо четкое и прозрачное решение правительства, после которого вопросов не останется. Но отсутствие конкретного результата абсолютно ясно демонстрирует, ЧТО умеют делать чиновники: решать, чтобы ничего не решить, решить, чтобы затем колебаться и опять ничего не решить.

Даже способ подачи законодательных инициатив был сделан в виде нескольких больших информационных пулов. Их обнародовали одновременно, скорее всего, с одной целью: создать огромный поток информации. В этом потоке граждане просто захлебнулись и не поняли, какому законопроекту надо уделить внимание для отражения атаки на их права.

Точно определить, какие действия власти стоят за словами в законодательных документах, даже опытному юристу бывает сложно. А вот то, что происходит сегодня с людьми, пострадавшими от «наезда» монополистов, можно описать фразами «хуже некуда» и «затишье перед бурей». Опасность для граждан, живущих по соседству с трубами, по-прежнему остается.

Жизнь в радиусе поражения

На территории населенного пункта — деревни Новая Слобода (Щелковский район) эксплуатируется кольцевой магистральный нефтепродуктопровод (КМНПП). При его строительстве не было учтено развитие территории. И сегодня жители деревни отстаивают свою безопасность в судах. К примеру, в материалах дела Эльвиры Лариной предоставлена декларация промышленной безопасности нефтепродуктопровода. В ней абсолютно четко указано: радиус смертельного поражения людей на открытом пространстве — 153 м.

А теперь внимание: от трубы до земельного участка ответчика 20 метров. Даже если Ларина разберет свой дом по кирпичику и будет использовать только землю, опасность останется. Любой человек, находясь на этом участке в момент аварии на трубе, все равно погибнет, независимо от наличия строения на нем. Суд отказал Лариной в удовлетворении требований о переносе трубопровода. И теперь ей предстоит исполнять решение суда, разбирая свой дом под угрозой смертельного поражения. А граждане в домах по соседству с трубой продолжают жить на пороховой бочке.

Дочерняя компания «Газпрома» эксплуатирует трубу на участке между СНТ «Отдых» и поселком Львовский (Подольский район). В опасности сотни людей. К садоводам предъявляются требования о сносе домов. Но, Но, согласно экспертизе, проведенной по одному из судебных дел «местоположение газопровода, указанное техническом паспорте, абсолютно не соответствует фактическому местоположению газопровода вблизи СНТ „Отдых“.

Если верить официальному паспорту на МГ, трубопровод находится с другой стороны садового товарищества и поселка и на безопасном расстоянии. Вот граждане и просят переложить трубу на место, которое значится в документах и которое на безопасном расстоянии. В ответ — тишина. Угроза жизни и здоровью людей остается. Проблема не решена.

Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в Югре, зона минимальных расстояний конденсатопровода „Уренгой—Сургут“ 1-й и 2-й ниток составила 5 (!) км. Она накрыла огромную территорию города, включая аэропорт. Для сокращения зоны газовики собирались строить станцию понижающего давления, но позже планы изменились — передумали.

А в этом году Арбитажный суд Югры рассмотрел дело об оспаривании решения о внесении сведений о ЗМР вышеуказанного конденсатопровода в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Истцом по делу выступала администрация Сургута . Ответчик — ФГБУ „Кадастровая палата Росреестра“. Исковые требования удовлетворены.

Решение вступило в силу. Установление ограничений прав на землю — это публичное регулирование земельных правоотношений. Полномочиями на такое регулирование обладают исключительно органы власти. Однако не все судьи это понимают и выносят решения не в пользу людей. А перед арбитражными судьями Югры стоит снять шляпу и поблагодарить их за восстановление справедливости. Подобные решения пока — большая редкость.

Дельце с поправками

Сколько людей в дорогих костюмах пыхтят над решением этой проблемы, но все их потуги „уходят в гудок“. Очень наглядный пример — стенограмма майского пленарного заседания в Госдуме, где был принят в первом чтении вымученный законопроект „О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ (о самовольных постройках)…“. Вопросов осталось слишком много.

Вы очень удивитесь, когда узнаете, почему у этих ребят ничего не выходит. Дело в том, что трубную проблему уже пытались решить 7 лет назад. Тогда она еще не была такой острой, и решали ее тихо: без шума и пыли. В момент президентства Дмитрия Медведева случилось одно интересное событие. Оно очень важно для понимания сегодняшней ситуации.

Семь лет назад Федеральным законом №257 от 21.07.2011 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения безопасности объектов ТЭК“ изменили статьи 56 и 90 Земельного кодекса (ЗК) в целях реализации другого Федерального закона №256 от 21.07.2011 г. „О безопасности объектов ТЭК“. Именно эти поправки 2011 года позволили трубопроводным компаниям в нарушение публичного порядка, установленного ст. 8 ЗК РФ, эксплуатировать опасные промышленные объекты (ОПО), незаконно расположенные на „чужих“ землях, для ОПО не предназначенных.

— Как правило у собственника трубопровода нет разрешения на возведение объекта либо отсутствует правоустанавливающая документация на земельный участок. В лицензии на эксплуатацию ОПО объект отсутствует, — поясняет юрист Наталья Зайнулина. — Для большинства МТ земли трубопроводного транспорта при строительстве не отводились.

Прав на земельные участки у собственников ТЭК нет. С точки зрения гражданского и публичного права трубопроводы — это самовольные постройки. Но они прошли чудесным образом регистрацию. Чтобы ввести самовольные постройки в правовое поле для подземных ОПО ФЗ №257 и был убран принцип целевого использования земли и принцип единства, соответствия, земельного участка и строения на нем.

Именно эти поправки 2011 года дали карт-бланш на установку охранных зон объектов ТЭК на землях любой категории, в том числе землях населенных пунктов, сельхозназначения, лесного фонда и т. д.

Более того, согласно пояснительной записке к проекту этого закона, введением поправок ФЗ №257 предлагалось криминализировать деяния, нарушающие требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. В этих целях внесли изменения не только в Уголовный и Административный кодексы РФ, но еще и в Земельный кодекс РФ (ЗК РФ).

И Госдума (ее председателем тогда был Борис Грызлов ) приняла этот закон, по моему мнению, антинародный, поскольку поправки, разрешившие эксплуатировать опасные трубопроводы на землях любого назначения, были направлены не на защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных интересов всех граждан и обеспечения безопасности государства. Нововведения лишь четко соблюдали имущественные интересы узкого круга лиц — собственников опасных промышленных объектов.

И именно на них ссылаются сегодня представители власти, чиновники разных уровней, судебные органы, отбиваясь от граждан. Хотя ситуация сложилась вопиющая: людей сгоняют из деревень, городов, потому что, получается, жить на землях населенных пунктов нельзя, а вести деятельность по эксплуатации ОПО — можно!

»Баланс интересов»

Новый виток правок законодательства начался в прошлом году, после слов президента «оставить в покое людей» и его поручений. Сегодня в ответ на обращения граждан в различные инстанции шаблонно отвечают: «все вопросы урегулируют поправки» или «в настоящее время принимаются поправки к законам, которые обеспечат баланс интересов». Но вы сами убедились, насколько далеко можно зайти для достижения своих целей. Вся нормотворческая деятельность по изменению ЗК РФ в 2011 г. была развернута под предлогом охраны опасных промышленных объектов ТЭК. Она служила конкретной цели — изъятию землю у населения?

Обращаю внимание, что и сегодня, вмешиваясь в процесс решения трубопроводной проблемы, нефтегазовое лобби пытается окончательно раздербанить (т.е. «поправить» как следует) земельное законодательство. К примеру, на юридических ресурсах в свободном доступе есть «Экспертное заключение по проекту ФЗ №187920-7 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части упрощения строительства, реконструкции, капремонта и (или) эксплуатации линейных объектов“. Это как раз один из тех проектов, который призван „обеспечить баланс интересов“ людей и монополий.

Заключение подготовили эксперты Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Они жестко и, на мой взгляд, абсолютно справедливо раскритиковали это нормотворчество. К примеру, эксперты совета отметили, что разработчики проекта по сути преследовали единственную цель: сократить срок получения компаниями права на использование земельных участков для извлечения прибыли. Разработчики проекта добивались возможности в законодательном порядке бесконтрольно, внесудебно и чисто административно ограничивать права собственности на землю. Но это право имеет определяющее значение для национальной правовой системы, что и подчеркнули юристы совета.

Они также обратили внимание, что ограничение права пользования чужим земельным участком (публичный сервитут) не является субъективным гражданским правом. Поэтому занесение подобных ограничений в ЕГРН будет иметь разрушительный эффект для самого реестра, его основной идеи. Главным недостатком проекта эксперты назвали противоречие ряда его положений Конституции РФ. Они указали, что единственной причиной, почему в угоду интересам сетевых монополий идея нормального правового регулирования оказалась отвергнутой и почему потребовалась разработка проекта, — это нежелание компаний договариваться и нести соответствующие расходы.

Проект эксперты даже называли покушением на частную собственность граждан. А в заключение они резюмировали, что, на их взгляд, модель правового регулирования проекта несопоставима с идеологическим основанием правовой системы России, а также с общепризнанными нормами и принципами международного права.

Иными словами, если подобные законопроекты утвердят, то главной ценностью нашего государства станут не люди, а капитал. Люди будут лишь средством, инструментом для умножения этого капитала. Сложившаяся ситуация говорит о желании спихнуть проблему регулирования земельных правоотношений на самих граждан. Уйти от публичных правоотношений и перевести их в плоскость гражданских. Местоположение опасных промышленных объектов теперь определит не орган исполнительной власти, а сам собственник ТЭК! Получается, что с ним власть должна согласовывать, что можно построить рядом с таким объектом.

Это значит, что фактически властными функциями наделят капиталиста, отобрав их у органа исполнительной власти! Монополии определят, где жить людям, имеют ли они право на свою землю, имущество, насколько может быть безопасно их жилище. Капитал определит цену жизни человека. К слову, нечто подобное сейчас и происходит.

А судьи — кто?

Благодаря сложившейся судебной практике власть Фемиды наделила коммерческие организации властными полномочиями органов исполнительной власти обращаться с требованиями публичного характера к гражданам в области земельного законодательства и промышленной безопасности! Даже после слов президента о спокойствии людей вакханалия в храмах правосудия продолжается. К примеру, на требование садоводов СНТ „Путеец“ вынести за пределы города участки магистрального нефтепровода (МН) „Лисичанск—Тихорецк 1, 2“ Советский районный суд г. Ростова-на-Дону решил, что указанный участок МН — часть трубопроводной системы России.

Его стоимость многократно превышает стоимость объектов истцов. Поэтому „удовлетворение исковых требований явно несоразмерно возможному нарушению прав истцов“. Что это?! Ростовский суд уже не следует требованиям норм права и выносит решения из финансовых соображений?! Этот „шедевр“ судопроизводства вынесен от имени Российской Федерации. К слову, на указанный участок МН „Лисичанск—Тихорецк 1, 2“ его владелец так и не предоставил правоустанавливающие документы. По его утверждениям, эти бумаги сгорели при чеченских событиях в 1994–1995 гг.

Ряд судебных решений ставит под сомнение квалификацию судей в области владения правом, в их знании элементарных правил русского языка. Многодетная семья Анисимовых до сих пор не может использовать часть своего участка по назначению. При рассмотрении гражданского дела № 2-2403/2017 по иску Анисимовой Е. Е. к управлению Росреестра по Московской области о признании неустановленным ограничение права на земельный участок, судья Серпуховского городского суда Петрунина М. В. в решении указала: „Расположенный магистральный газопровод, эксплуатируемый ООО „Газпром трансгаз Москва“ на выводы суда об отказе истцу в удовлетворении исковых требований не влияют, поскольку истец правообладателем спорного магистрального трубопровода не является, право на эксплуатацию которого возникло ранее, чем право собственности истца, о признании за истцом каких-либо вещных прав на спорный магистральный газопровод не заявлено, таким образом, его права указанными обстоятельствами не нарушены“.

Подобные судебные решения, больше похожие на бессмысленный набор слов, бросают тень на судебную систему в целом. Он взрывает не только мозг, он подрывает основы нашего государства.

Для разъяснения сложившейся ситуации в судебных органах мы направили обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву . Ответ обязательно опубликуем на страницах газеты.

— Подобные судебные решения, выносимые сегодня судами по всей стране стали возможными по одной причине. Это внесение тех самых поправок в ЗК в 2011 г., которые позволили монополиям вести опасную промышленную деятельность на землях любой категории без оформления прав на земельные участки. Теперь людям не остается места на земле для жизни, — уверена юрист Наталья Зайнулина. — Больше трех лет я вплотную занимаюсь темой близости трубопроводов к жилью граждан. Такого масштаба несправедливо вынесенных не в пользу граждан судебных решений я еще не встречала.

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Время идет, ситуация не меняется. Беда еще и в том, что многие граждане давно готовы подписать любой документ, пойти на любое соглашение, лишь бы их не трогали, оставили в покое. Ни о какой борьбе за свою безопасность они и слышать не хотят. Наверное, это черта русского народа: не ценить свою жизнь. Горько признать, что это чувство воспитало в нас государство. Оно зарождалось от неуважения к нам „высоких“ чиновников в кабинетах.

Крепло от несправедливых судебных решений, вопиющих отписок на наши просьбы и жалобы, принятия несуразных законов, подготовленных в правительственных кабинетах. А потом появилось личное неуважение и неуверенность: имеем ли мы вообще право на существование? Почему народ страдает от тех постановлений, которые издаются ради него? Почему те, против кого эти постановления направлены, живут еще лучше? Вопросов много, а ответы нужно давать действиями. Жесткими, бескомпромиссными. Наше государство уже готово к таким мерам? Если да, есть большая просьба: не надо решать проблемы за счет народа.

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