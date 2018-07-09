Более 270 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья со 2 по 8 июля

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выявили на стройках региона 271 нарушение со 2 по 8 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области со 2 по 8 июля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 271 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 231 ранее выявленное нарушение», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава ведомства Артур Гарибян , на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 175 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 10 строительных площадок, устранено 30 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 16 иных нарушений.

В пресс-службе добавили, что за неделю инспекторским составом ведомства проведено 224 проверки строящихся объектов капитального строительства, из которых 135 — плановых, 89 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры

«Строгий контроль качества и сроков строительства объектов в Московской области со стороны инспекторского состава государственного строительного надзора обеспечивает надежность и безопасность зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.